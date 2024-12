Lo sfogo dell'atleta olimpica Daisy Osakue: scambiata per una ladra all'Apple di Torino

Daisy Osakue

Sfogo social per Daisy Osakue, primatista italiana di lancio del disco, atleta olimpica e parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. La ragazza, che vive a Torino, domenica aveva deciso di fare una passeggiata in centro nel capoluogo sabaudo, approfittando della bella giornata, per acquistare alcuni accessori per il telefono. Per questo motivo, ha deciso di far visita al grande negozio Apple nel cuore di Torino, uno store su due piani in cui trovare il necessario. Ma è incappata in una disavventura con il personale di sicurezza del negozio.

" Mi serviva un adattatore nuovo perché ho comprato un nuovo cellulare ", spiega in quello che definisce "momento sfogo" sul suo profilo Instagram. L'adattore di cui ha bisogno si trova al piano superiore, così l'atleta sale, lo trova e lo prende. Tuttavia, visto che già si trovava nel negozio, valuta anche l'ipotesi di acquistare le nuove cuffie e così, prima di pagare l'accessorio, decide di scendere al piano di sotto per dare uno sguardo. Le casse, in questo negozio, si trovano su entrambi i piani ed è possibile pagare in entrambi. Così, Osakue si avvia per le scale ma viene fermata da un addetto alla sicurezza. " All’improvviso mentre scendo le scale si è avvicinato un uomo della sicurezza. E mi dice: 'Devi pagare prima di andare via' ", spiega l'atleta nel suo video. " In che senso? Sto andando al piano di sotto, dopo che ho guardato quello che mi serve, pagherò giù … ", dice di aver spiegato alla guardia che, capendo la mancanza di volontà criminale da parte della ragazza, replica: " Sto facendo il mio lavoro, sto facendo solo il mio lavoro ".