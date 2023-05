Regalò la sciarpa del Palermo al neonato turco chiamato Sergio Mattarella: chirurgo invitato al Barbera

Una storia che ha fatto emozionare tutti, un bel gesto diventato virale sul web tra commozione e un po' di ilarità. Parliamo della vicenda che ha visto protagonisti il chirurgo palermitano Salvatore Piazza e il neonato turco Sergio Mattarella. Nessun errore: il piccolo è stato chiamato con il nome del presidente della Repubblica come segno di riconoscenza nei confronti dell'Italia: il bimbo nacque il marzo scorso ad Antiochia, nella Turchia scossa da un terribile terremoto, grazie all'intervento dell'equipe medica dell'unità di emergenza dell'ospedale Sant'Anna di Torino. Al neonato venne regalata la sciarpa del Palermo e gli scatti fecero il giro del web, finendo anche sul profilo Instagram del club rosanero.

Il regalo del Palermo Calcio

Una storia a lieto fine che ha commosso il popolo del web e oggi è arrivato un meritato premio per il chirurgo del Mauriziano: come riportato da Repubblica, il presidente del Palermo Dario Mirri lo ha invitato allo stadio Renzo Barbera per assistere alla partita di campionato tra i rosanero e la Spal allenata da Massimo Oddo. Una bella occasione per tifare i suoi beniamini dal vivo e perchè no raccontare la bellissima storia del piccolo Sergio Mattarella . "Abbiamo celebrato la sua esperienza sui nostri social e il presidente Mirri ha organizzato questa giornata per incontrarlo e ringraziarlo. Sarà ricevuto poco prima della partita nel museo del Palermo Calcio. Un luogo importantissimo per la società dove si svolgono tutti gli incontri istituzionali. Un segno di grande rispetto nei suoi confronti" , quanto reso noto dal Palermo Calcio.

La storia del piccolo Sergio Mattarella

Due forti scosse di terremoto colpirono Turchia e Siria nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2023, causando centinaia di morti, feriti e distruzioni. La macchina della solidarietà subito in moto, con l'Europa e l'Italia al fianco di Ankara. In particolare, tra il 4 e il 18 marzo una squadra di medici partì alla volta della Turchia per prestare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma nell'ambito di una missione organizzata dalla Regione Piemonte.