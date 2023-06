“Ridevano e filmavano”. Le testimonianze choc dopo l’incidente di Roma

Man mano che passano le ore emergono dettagli sempre più inquietanti sull'incidente di Casal Palocco che ha visto protagonisti il gruppo di youtuber dei "Thebordeline", che durante una challenge hanno travolto una Smart for four con a bordo una mamma con i suoi due bambini, uccidendone uno. " Abbiamo sentito che rassicuravano i follower e gli ripetevano che era stata solo una bravata, che si sarebbe risolto tutto ", racconta a la Repubblica il dirigente scolastico della scuola materna frequentata dal piccolo Manuel, di 5 anni, morto nello schianto. Ma le testimonianze sono numerose. Quella del dirigente scolastico è di un momento successivo allo schianto, quando sul posto sono accorse numerose persone, tra i quali i genitori degli youtuber.

Ma ci sono testimonianze che riferiscono anche di quanto accaduto nei momenti immediatamente successivi allo schianto, come quella del padre di un compagnetto di scuola della vittima. Anche lui era andato a prendere il figlio per riportarlo a casa e in quel momento si trovava sul luogo dello schianto. " Il ragazzo alla guida del Suv è stato qui, sul luogo dello schianto, per quattro ore e non ha versato una lacrima. Non ho visto nessuno disperato, né lui, né i suoi amici: erano tutti sereni, perfino strafottenti. Pensavano ai follower ", ha detto al Corriere della sera l'uomo, che fino a poche ore prima festeggiava con la famiglia del bambino la fine dell'anno scolastico.