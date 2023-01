La prof umiliata dagli studenti sui social: "I genitori sono dalla loro parte"

" Li denuncio tutti per difendere la mia dignità e quella dei miei colleghi ma perché è stato oltrepassato il confine ". A dirlo è Maria Luisa Finatti, un'insegnante di Scienze e Biologia all'Itis Marchesini di Rovigo, che ha denunciato i suoi alunni per lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale, diffamazione a mezzo social e atti persecutori. Tre mesi fa, gli studenti avevano girato un video mentre la colpivano con una pistola ad aria compressa durante l'ora di lezione. Il filmato è stato condiviso sui social diventando virale.

L'aggressione

L'episodio risale allo scorso ottobre, a circa un mese l'inizio della scuola. Qualche minuto dopo l'inizio della lezione, l'insegnante è stata colpita da pallini esplosi con una pistola ad aria compressa. " Erano studenti di prima, appena arrivati alle superiori. - racconta la professoressa Maria Luisa Finatti al quotidiano La Repubblica - Hanno avuto il coraggio di spararmi per ben due volte, una all'inizio della lezione e poi anche alla fine. Quattro o cinque pallini, mi hanno colpito allo zigomo ". Alcuni studenti hanno ripreso l'aggressione con il telefonino: " Non mi sono resa conto subito della situazione. - continua - Alcuni di loro avevano organizzato tutto: uno ha portato la pistola, uno ha sparato, altri hanno filmato con i telefonini ". Il filmato è stato condiviso sui social finendo nei trend topic di TikTok ed Instagram. " Tutto questo per cosa? - dice l'insegnante rammaricata per l'accaduto - Per guadagnare follower su Instagram e TikTok. Sono uscita dall'aula piangendo ".

La denuncia