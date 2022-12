"Pericolo larve Anisakis". Ritirate le alici marinate: ecco i lotti a rischio

Non è un periodo fortunato per i consumatori delle alici marinate: dopo un lotto ritirato dal mercato un paio di settimane fa come abbiamo scritto sul Giornale.it, sotto la lente d'ingrandimento del ministero della Salute sono finiti alcuni lotti a marchio "Eredi Panico di Panico Filomena" per la possibile presenza di larve Anisakis.

Ecco i lotti ritirati

Come si può leggere sul documento in formato Pdf allegato dal ministero, i lotti delle alici marinate dolci sott'olio in questione vanno dallo 010922 al 111122 in vaschette del peso di 150, 180 e 900 grammi e vasi da 314 e 330 grammi: in fondo al pezzo abbiamo allegato una foto tipo dei prodotti in questione per agevolare il loro riconoscimento. Il marchio di identificazione dello stabilimento del produttore è IT2911 e la sede dello stabilimento si trova a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. In questo caso, non c'è alcuna data di scadenza che possa aiutare i consumatori nell'identificazione delle alici in questione.

Come detto, il ministero ha motivato la segnalazione con "rischio fisico" per la "possibile presenza" delle larve di Anisakis. Tra le avvertenze si legge che " le alici non devono essere consumate ma conservate con dicutura non vendibile in attesa di ritiro ": in pratica, i commercianti dovranno scrivere l'apposita dicitura così da non confonderli con le altre non contaminate e impedire che il consumatore possa essere tratto in inganno acquistandole. Purtroppo, questo tipo di alimento non è nuovo a richiami dal ministero così come accaduto in passato con altre alici vendute sott'olio e in vaschette.

Cos'è il verme Anisakis

Ne avevamo parlato durante il ritiro di una decina di giorni fa: l'Anisakis è una tipologia di verme che vive normalmente all'interno di molte specie marine tra le quali figurano delfini, balene e foche e che sono riconoscibili anche a occhio nudo perché possono essere grandi fino a 3cm. Quando si tratta di alici occupano la zona inferiore del loro interno con una colorazione più simile al bianco. Se dovessero essere ingeriti accidentalmente possono provocare un'infezione chiamata anisakidosi tipica del tratto gastrointestinale. Come spesso capita, se questo e altri cibi vengono opportunatemente cotti e cucinati, qualsiasi batterio o verme viene eliminato: viceversa, si rischia se vengono ingerite a crudo.

Come abbiamo visto sul Giornale.it, recentemente è stato richiamato dal mercato anche un lotto di salame Milano a rischio salmonella: si tratta del L22D259 la cui scadenza è prevista il 17 gennaio 2023: anche in questo caso, la raccomandazione è di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita (Aldi) per il rimborso.