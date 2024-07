Rivolta nel carcere di Trieste: incendi e scontri tra detenuti e agenti penitenziari

Ascolta ora 00:00 00:00

Clima bollente, in tutti i sensi, nel carcere di Trieste, dove nel tardo pomeriggio è iniziata una rivolta con incendi e urla. I detenuti hanno deciso di inscenare la rivolta per protestare contro il sovraffollamento e per le condizioni di detenzione, in particolare per le alte temperature che si sono registrate in questi ultimi giorni. Tutte le strade attorno alla casa circondariale, che si trova nel centro della città, sono state chiuse per motivi di sicurezza e all'esterno della struttura si sono posizionati poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa, pronti a intervenire a supporto degli agenti della polizia penitenziaria.

Sul posto si trovano anche alcune ambulanze e i vigili del fuoco, in quanto dall'interno sono stati segnalati feriti, anche se non si conosce di quale gravità. Pare si siano già registrati scontri tra i detenuti e gli agenti. Pare che siano stati appiccati anche degli incendi all'interno della struttura o che, comunque, qualcosa sia stata data alle fiamme, in quanto alcuni testimoni che si trovano all'esterno del carcere riferiscono di un forte e acre odore di bruciato che arriva dall'interno.

Pare che nel mirino dei rivoltosi siano finiti alcuni arredi, dati alle fiamme. Tuttavia, gli incendi sarebbero stati domati in breve tempo e quel che si sente sarebbe solo l'odore del fumo e delle suppellettili bruciate.

Articolo in aggiornamento