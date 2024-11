Sciopero generale, Landini insiste: "Rivolteremo il Paese come un guanto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sciopero generale in tutta Italia oggi quello proclamato dai segretari di Cgil e Uil, Landini e Bombardieri, con manifestazioni in 43 piazze. Uno stop di otto ore per tutti i settori privati e pubblici, eccezion fatta per quello dei trasporti dove è di quattro ore: per bus e metro dalle 9 alle 13, così come per il trasporto marittimo, per i voli dalle 10 alle 14. Esclusi dal blocco i treni, che avevano già aderito all'agitazione lo scorso finesettimana. Martedì Matteo Salvini aveva precettato i lavoratori per lo sciopero e ordinato ai sindacati di ridurne la durata per il settore dei trasporti. La Commissione di garanzia e il ministro dei Trasporti avevano già chiesto nei giorni precedenti che la durata fosse ridotta, ma i sindacati si erano rifiutati di farlo. La protesta riguarda le misure contenute nel disegno di legge di bilancio.

Landini si ritrova alla guida di un corteo a Bologna canta e conferma le dichiarazioni che avevano suscitato molte polemiche negli scorsi giorni, rincarando se possibile la dose contro il governo Meloni: " Noi vogliamo rivoltare come un guanto questo Paese e per farlo c'è bisogno della partecipazione di tutte le persone. La rivolta sociale, per noi, significa proprio dire che ognuno di noi non deve voltarsi da un'altra parte di fronte alle ingiustizie ". Il leader del sindacato, tra le fila della rappresentanza delle lavoratrici di La Perla (azienda produttrice di lingerie in crisi da tempo) ha anche aggiunto un altro attacco frontale all'esecutivo nazionale.

"Mi sembra chiaro che c'è stato un tentativo esplicito di mettere in discussione questo diritto - dichiara Landini a proposito della precettazione firmata dal ministro Salvini -. Tra l'altro è in discussione in Parlamento un decreto, che viene chiamato decreto sicurezza, e noi chiediamo che sia ritirato, che vuole far diventare un reato lo sciopero, i blocchi stradali, l’occupazione delle fabbriche quando chiudono. È chiaro che siamo di fronte al tentativo serio di una svolta autoritaria che mette in discussione la libertà di esistere e la libertà delle persone ".

Per il capo della Cgil quella odierna "è una giornata di mobilitazione come da tempo non si vedeva. - sottolinea -. La miglior risposta che ci può essere ed è il segno che la maggioranza di questo Paese chiede di cambiare delle leggi balorde e che il lavoro e la dignità delle persone tornino ad essere al centro ". Nel complesso, si registrano pochi disagi al momento nelle metropolitane di Milano e Roma. Nel capoluogo lombardo la M3, la linea gialla, ha chiuso dopo le 9 e riapre alle 13. M2 (verde) è in servizio con maggiori tempi di attesa. M1 (rossa), M4 (blu) e M5 (lilla) restano aperte.

Nella capitale, a quanto risulta dal sito Atac, prosegue il servizio su tutte le linee (A, B/B1 e C) e sulla Termini-Centocelle. ALinea 1 e 6 chiuse, così come la Funicolare centrale. Le Funicolari di Mergellina e Montesanto sono invece regolarmente aperte. Ridotto il servizio di bus e tram.