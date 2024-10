Roma blindata per i pro-Pal, gli agenti lanciano l'allarme: "Cercheranno lo scontro"

Immagine di repertorio

Ascolta ora 00:00 00:00

In una città blindata per paura di scontri, i primi manifestanti si stanno cominciando ad avvicinare alla Capitale. Roma attende la grande manifestazione di oggi, organizzata dai Giovani Palestinesi per celebrare il 7 ottobre 2023, giorno dell'attentato terroristico di Hamas in Israele. I varchi di ingresso alla città sono presidiati, le stazioni e i treni sono controllati, i caselli sono sotto vigilanza e la zona Piramide, dove alle 14 ci sarà l'assembramento, è protetta. Nonostante i gruppi si stiano organizzando per bypassare i controlli, il dispiegamento di forze in città è notevole. Il ministero non ha autorizzato la manifestazione, che lo stesso titolare del Viminale ha definito " illegale ", ma il tam tam tra i partecipanti si fa è fatto sempre più intenso.

La rappresentanza in piazza

Alla manifestazione sono attese circa 30mila persone provenienti da tutto il Paese ma non ci sarà la Comunità Palestinese di Roma e del Lazio, che si è fermamente dissociata dalla piattaforma sulla quale si basa la piazza di oggi: " Non possiamo andare un giorno ai cortei insieme alla comunità curda, gridando 'donna, vita, libertà' e poi l'altro stare con ayatollah e formazioni che fanno riferimento a varie forme di islam politico reazionari o". Anche la comunità palestinese della Capitale mette in evidenza che chi sarà oggi in piazza non mette gli interessi della Palestina al primo posto. Ci saranno le sigle dell'estrema sinistra italiana, le realtà estremiste del mondo Lgbtq e femminista. I comunisti, in ogni loro declinazione, e gruppi di stampo eversivo. Le sigle per la Palestina saranno una manciata, meno di dieci, su oltre 100 che hanno dato la propria adesione. Il che fa capire quale sarà l'orientamento.

La posizione dei sindacati delle forze dell'ordine

Le forze dell'ordine sono pronte a compiere il proprio dovere, Matteo Piantedosi ha riferito alla stampa che la manifestazione di oggi sarà gestita " con equilibrio dalle forze di polizia e senza turbative per l'ordine pubblico " ma, in ogni caso, " le decisioni operative vanno prese sul campo ". I sindacati di polizia e carabinieri hanno già fatto sentire la loro voce e chiedono tutele. " Le conosciamo fin troppo bene queste situazioni, come sempre tutti hanno ragione tranne chi deve far rispettare la legalità ", è la riflessione amara del sindacato di Polizia Italia Celere.

" Come sempre, finirà che quattro viziatelli drogati si divertiranno a creare qualche disordine in nome di una pace che non si guadagna tirando i sassi contro i poliziotti ", si legge ancora nella loro nota. E l'appello che viene fatto passare attraverso le righe del comunicato è chiaro: " Ci vuole fermezza da parte delle Forze dell’Ordine altrimenti non ha senso schierare migliaia e migliaia di uomini in Divisa solo a fare da burattini ". Andrea Cecchini, segretario generale, ci spiega: " Oggi lavoreremo anche 12 ore e lo straordinario in eccedenza ce lo pagheranno tra non meno di due anni. Mettiamo a rischio la nostra vita, oggi come sempre, rischiamo un 'atto dovuto' di un magistrato, ma quei due spicci lavorati e meritati li vedremo tra due anni ".

Il messaggio che viene mandato dall'Unione sindacale italiana carabinieri non è diverso: " Sempre più spesso orde di malintenzionati delinquenti, nascosti dietro ad organizzazioni di nobili cause come quelle sulla Palestina libera, si ergono a paladini della libertà al solo fine di cercare uno scontro ".

hanno dichiarato che, non solo manifesteranno, ma che cercheranno di forzare le limitazioni imposte. Questo, ovviamente, creerà uno scontro con gli operatori dell’Ordine Pubblico

I manifestanti, si legge ancora nella nota firmata dal segretario generale Antonio Tarallo, "".