"Roma è una fogna a cielo aperto". Cruciani a gamba tesa contro lo sciopero dei mezzi

“Diciamoci la verità, Roma è una fogna a cielo aperto” . L’attacco di Giuseppe Cruciani è tanto aspro quanto, purtroppo, collegato ai problemi quotidiani della città. Il conduttore della Zanzara, prendendo le mosse dal lunedì nero che ha bloccato la Capitale, ha lanciato un j’accuse pesantissimo nei confronti dell’intera gestione romana dei trasporti pubblici. Ma non solo: a finire nel mirino del giornalista sono è gran parte della sinistra nostrana che, ancora troppo spesso, glissa sul problema e chiude un occhio davanti alle responsabilità del sindaco dem Roberto Gualtieri.

Il racconto di Cruciani, seppur condito da espressioni forti nei confronti della città, non si allontana troppo dalla realtà dei fatti. Prima dell’ultima puntata della Zanzara di lunedì sera, teatro delle accuse lanciate dal conduttore, Roma è stata colpita da una giornata di scioperi che ormai rappresentano un refrain già sentito. A incrociare le braccia ha pensato il personale della società Atac di Roma. Lo stop ha riguardato autobus, filobus, metro e tram nella Capitale. Una situazione paralizzante per la città che, oltre ad aver messo in difficoltà i lavoratori della città eterna, ha intaccato anche il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Intervenendo nel merito della questione, Cruciani ha stilato un elenco di accuse nei confronti dello sciopero dei mezzi: “Uno viene a Roma, si reca nella capitale – ha esordito - fa lavori e incontri e scopre che c’è lo sciopero dei mezzi che ha messo nel caos questo schifo di città! ”. Poi, a stretto giro, arriva la stoccata definitiva: “Ingovernabile, questa città è una fogna a cielo aperto!”. Intanto, imbottigliato nel traffico romano, c’era anche il co-conduttore della nota trasmissione: “Perché sono così incazzato? Perché in tutto questo – ha rivelato Cruciani ai microfoni di Radio24 - c’è un signore che deve arrivare qui in trasmissione ma è in macchina da un’ora nel traffico insieme al suo autista!”.

Insomma, un racconto di ordinaria follia che rappresenta in modo crudo la realtà romana. I commenti sotto il post pubblicato sui social dall’account della Zanzara, infatti, non si sprecano. “Confermo tutto”, scrive un utente sottoscrivendo le parole di Cruciani. E ancora: “L’unico che ha il coraggio di dire le cose come stanno ”.

“Complimenti a tutto il Comune”

A finire nel mirino degli utenti è ovviamente l’amministrazione dem della città., scrive con una buona dose di sarcasmo un follower. Un messaggio sul quale il sindaco e il suo partito dovrebbero riflettere.