Dopo Milano, le "zone rosse" arrivano anche a Roma. Ecco dove

Nuova stretta del Viminale. Nei prossimi giorni il ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi procederà con la realizzazione di una "zona rossa" in due importanti zone di Roma: la stazione Termini e l'Esquilino. L’obiettivo è “aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza”. Il ministero ha inoltre evidenziato che nei giorni scorsi è già stato aumentato il livello di presenza delle forze dell’ordine nell’area e nelle altre stazioni della Capitale.

Fonti del Viminale hanno confermato tempistiche brevi per l'attuazione del dispositivo. Per quanto concerne i numeri, dall’inizio del 2023 ad oggi sono state realizzate 198 operazioni straordinarie "ad alto impatto", con l'impiego complessivo di 14.300 unità tra Forze dell'ordine, Polizia locale e personale di altri Enti: 158.850 i soggetti controllati, di cui 67.656 stranieri; 504 i soggetti arrestati e 1.579 quelli denunciati; 82 gli stranieri espulsi; 79 le armi sequestrate; 23.276 i veicoli controllati; 1.846 gli esercizi pubblici ispezionati e 138 i lavoratori in nero o irregolari individuati all'esito delle attività.

Sperimentata a Firenze e Bologna, la strategia della “zona rossa” è stata adottata anche a Milano. A partire dallo scorso 30 dicembre, le persone che assumono "atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica" e hanno precedenti penali per determinati reati possono ricevere un Daspo urbano che può portare a una condanna fino a tre mesi di carcere e 200 euro di multa. In occasione di Capodanno, il ministro Piantedosi ha chiesto ai prefetti di individuare, con apposite ordinanze, aree urbane dove vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali e poterne quindi disporre l’allontanamento. Ora il nuovo intervento a Roma, una delle città italiane più colpite dall'emergenza sicurezza.

"Un ringraziamento al ministro Piantedosi e al Prefetto Giannini che negli anni e nei vari ruoli ricoperti hanno cercato disperatamente di arginare un degrado figlio anche del lassismo irresponsabile della sinistra. Oggi arriva il segnale che i cittadini perbene attendevano: tolleranza zero verso l'illegalità. Il degrado nel quale era caduta l'area della stazione Termini e delle zone limitrofe era diventato intollerabile" le parole del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia in una nota: "Abbiamo più volte sollecitato i ministri dell'interno dei vari governi a intraprendere iniziative di bonifica e decoro.

Non fa mai piacere prendere provvedimenti a zone, ma quel che stava avvenendo in questo rione era diventato un problema per la cittadinanza, per gli operatori economici e per gli stessi turisti costretti a barcamenarsi tra cumuli di rifiuti, schivare avanzi di galera, e scappare da borseggiatori. Ben venga quindi la zona rossa a Termini. Ora bonifica integrale dell'area".