"Ronaldo è in declino". E il tifoso minaccia di morte il cantante su Facebook

Minacciato di morte su Facebook da uno sconosciuto, attraverso un messaggio vocale inviato su Messenger. Il motivo? Un post pubblicato su Cristiano Ronaldo che il "cyber-aggressore" non aveva evidentemente gradito. Questo è quanto accaduto a Massimo Morini, frontman della band genovese "Buio Pesto". A riportare l'accaduto è stato lo stesso musicista genovese, raccontando sulla sua pagina Facebook quel che gli era appena capitato. Ecco, ma cos'è successo? In buona sostanza, Morini si è appassionato (come quasi tutti, del resto) in questi giorni ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar.

La cancellazione del post

Ed avrebbe espresso un pensiero sulla sua pagina social riguardante anche Cristiano Ronaldo: sostanzialmente, secondo Morini, la stella del Portogallo sarebbe ancora un campione di caratura internazionale, anche se in declino anche in virtù dei 37 anni d'età che per un calciatore di movimento pesano non poco. Un parere che avrebbe esplicitato in maniera pacata, riconoscendo il valore dell'ex-Juve. La considerazione non è però piaciuta a tutti, soprattutto ad alcuni fan del portoghese. E uno di loro avrebbe mandato al cantante un messaggio in privato, "promettendo" di fargliela pagare per quello che giudicava un insulto al suo beniamino. Gli avrebbe in sostanza promesso di aspettarlo al prossimo concerto per malmenarlo sino a lasciarlo al suolo esanime. Parole al vento di un fanatico oppure anticipazione di quel che lo squilibrato in questione gli avrebbe fatto davvero? Difficile dirlo, su queste basi. Di certo, c'è che Morini ha deciso di non rischiare, cancellando in via precauzionale il post "incriminato" e ripromettendosi in futuro di evitare l'argomento-calcio.

Anche se non ha nascosto una certa amarezza per l'episodio, pur incassando la solidarietà unanime dei followers (e non solo) su Facebook. "Amici di FB, che ci crediate o no ho appena ricevuto, con un messaggio vocale, minacce fisiche da parte di una persona che non conosco e che, per motivi che non mi ha spiegato, si è adirato per il mio post su Ronaldo. Nel messaggio vocale dice che mi verrà a picchiare quando ci esibiremo da qualche parte (insultando me e i Buio Pesto) - ha scritto -. Questo succede quando qualcuno esprime la propria opinione, cosa che, per la mia incolumità, avevo sempre evitato, ma che per motivi personali oggi ho provato a fare. E che eviterò in futuro. Rimuovo tutto e tornerò a parlare solo di quello che mi compete, visto che sono stato minacciato di morte. Italia paese libero".