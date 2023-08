Sabato con traffico da bollino nero per il weekend di Ferragosto

In vista del prossimo ponte di Ferragosto, come previsto con ampio anticipo, sulle strade italiane si registra un sabato con traffico da bollino nero.

Fin dalle prime ore della giornata di oggi l'incremento dei flussi veicolari è monitorato con grande attenzione da Anas che, oltre a garantire controlli costanti e pronto intervento in caso di necessità, ha ridotto il più possibile il numero dei cantieri attivi lungo la rete autostradale e stradale di sua competenza: fino al primo fine settimana di settembre saranno 811 quelli a interrompere la propria attività.

"Confermata la mattinata da bollino nerosulle autostrade italiane" , dichiara all'Adnkronos il commissario capo della Polstrada Emanuele Garofano, facendo il punto sulla situazione della circolazione in questa "calda" giornata di esodo. "Dopo pranzo, nel pomeriggio, dovrebbe esserci un leggero miglioramento, condizioni di traffico e incidenti permettendo" , prosegue, "sia per il pomeriggio di oggi che per domani, comunque, è previsto il bollino rosso".

Una situazione, comunque, ampiamente prevista. "Il flusso delle auto, come ci si aspettava essendo una mattinata da bollino nero è ingente" , precisa il funzionario della polizia stradale, "soprattutto in uscita dai maggiori centri abitati e anche verso le località balneari" . "Registriamo rallentamenti e code a tratti in A22 sia verso l'Austria che verso il Lago di Garda" , mentre lungo la "A1 c'è stato un incidente all'altezza di Ceprano, ora risolto, ma permangono rallentamenti e file anche dovuti proprio al notevole traffico veicolare" . Sempre sulla A1 "un incidente è stato registrato all'altezza di Piacenza dove si circola su una sola corsia verso sud. La situazione è in via di risoluzione ma il traffico è sostenuto e caratterizzato da rallentamenti e code" , spiega ancora Garofano. Si segnala inoltre "traffico in uscita da Roma verso Sud" , mentre sono previste "tre ore di attesa agli imbarchi di Villa San Giovanni, dove è comunque attivo il dispositivo di Anas e polizia stradale. In generale in A14 ci sono code e rallentamenti a tratti verso le località turistiche sia verso nord che verso sud".

Stando a quanto riferito da Ansa, si segnalano code e rallentamenti sulla A10 per traffico intenso. Autostrade per l'Italia parla di 6 km di coda per traffico congestionato tra Arenzano e Albisola, ma vi sono code anche in uscita ad Arenzano provenendo da Genova, sempre per traffico intenso. Sulla A10 tra Genova Aeroporto e l'allacciamento A10/A27 in direzione Genova traffico molto rallentato.

Il traffico in direzione sud, per quanto intenso, è comunque già in riduzione rispetto alla mattinata odierna. Sulla A1 si erano registarti fino a 12 chilometri di coda nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, ma la situazione si è normalizzata. Sulla A10 Genova-Savona, per la precisione lungo il tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure verso Savona, è stato risolto un incidente avvenuto all'altezza del km 29,2 all'interno della galleria Varazze, che ha visto coinvolte quattro autovetture.

Lungo la A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari si sono registrati 6 km di coda a causa dell'incendio di un'autovettura avvenuto all'altezza del km 428,5. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.