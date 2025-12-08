"San Giuseppe sembra una donna". Polemica a Senigallia per il presepe: verrà modificato

A Senigallia da qualche giorno tiene banco la polemica di San Giuseppe, relativa alla statuetta del prespe cittadino, allestito in via Roma. Al centro di tutto proprio la figura paterna della natività, che avrebbe tratti e caratteristiche troppo femminili: si tratta di una figura realizzata creta, opera di Romina Fiorani, che tra le braccia custodisce tra le mani una colomba, simbolo di pace. Fin qui nulla di male, se non fosse che San Giuseppe, rappresentato giovanissimo nelle intenzioni dell'artista, da tanti viene considerato una figura femminile, al punto che ora il Comune ha deciso di apportare delle modifiche.

È lo stesso sindaco, dell'amministrazione di centrodestra, ad averlo deciso dopo le richieste dei suoi consiglieri di maggioranza, che hanno raccolto le rimostranze dei cittadini. " Chiedo al sindaco di rimuoverlo, la tradizione va rispettata e questa è un’interpretazione blasfema di San Giuseppe. Non voglio sembrare bigotta o razzista ma secondo me il presepe è quello tradizionale, poi se uno vuole dargli un’interpretazione può aggiungere altri personaggi, magari una figura in carrozzina o anziana, richiamando il tema sociale, ma senza togliere o modificare i protagonisti ", ha dichiarato Lucia Pucci esponente della Lega. " Ho espresso il mio rammarico e inoltrato al sindaco la richiesta di rimozione di tale installazione o almeno il posizionamento di una statua raffigurante San Giuseppe, adeguatamente corretta ", sono le parole di Massimo Montesi, capogruppo di Fratelli d’Italia. Richieste che sono state accolte perché, come ha riferito Montesi, lo stesso sindaco avrebbe " detto che chiederà di modificarlo o probabilmente di toglierlo ".