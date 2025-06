"Sarai la nuova Giulia Cecchettin". Chi è Amnesia, l'ex concorrente di Amici a processo per minacce

Ascolta ora 00:00 00:00

“Sarai la nuova Giulia Cecchettin o Giulia Tramontano”. Sono queste le parole con cui il 36enne Lorenzo Venera, in arte “Amnesia”, ex rapper della scuola di Amici, si sarebbe rivolto alla sua ex compagna. Il 26enne è finito a processo per maltrattamenti nei confronti della donna che, in aula a Torino, ha raccontato di aver ricevuto minacce di morte in ben due occasioni, nel 2023 e nel 2024, citando, per l’appunto, Gulia Cecchettin e Giulia Tramontano, due donne uccise dai rispettivi fidanzati.

La vicenda

Lorenzo Venera ad oggi deve rispondere – difeso dal suo avvocato Roberto Saraniti – di accuse di maltrattamenti e minacce gravi; episodi che sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2024. La coppia si era conosciuta nel 2017, quando il passato di “Amnesia” nella scuola di Amici era ormai un ricordo lontano, e subito dopo aveva iniziato a convivere. Tuttavia, la loro è stata una relazione di alti e bassi fino ai primi di novembre del 2024.

Ad oggi, l’accusa, gli attribuisce comportamenti violenti, quali colpire alla testa con pugni, strattonare e tirare i capelli all’ex compagna che ora è parte civile nel procedimento, assistita dall'avvocata Gabriella Boero. A denunciare l’accaduto, una vicina di casa che, sentendo un’accesa discussione, ha subito chiamato i carabinieri che hanno portato la coppia in caserma; è lì che è scattata la procedura del Codice rosso, con il conseguente arresto per Lorenzo Venera, prima portato in carcere e poi ai domiciliari.

Chi è Lorenzo Venera

Classe ’88, Venera ha partecipato alla dodicesima edizione del fortunato talent Amici, nella primavera del 2013. La sua permanenza nella scuola non è stata memorabile, tanto che poco dopo dal suo ingresso, l’ex rapper ha deciso di abbandonare il programma. “Sono uscito dopo aver litigato con Greta che si è permessa di dire delle cose molto gravi sul mio conto”, aveva scritto all’epoca sul suo profilo Facebook. Poi, aveva aggiunto: “Non c’erano più motivazioni che mi tenevano lì! Vi prego di capirmi, se così non fosse, posso solo dirvi che sono vero e umile... le persone che mi conoscono lo sanno… per questo non mi sento di dare altri chiarimenti… mi dispiace per chi credeva in me!!!”. Tuttavia, Venera continua a fare musica, tanto da partecipare al programma For Music e da pubblicare anche un brano, Il mio sole. Nel 2014, poi, esce il suo ep Fino alla Fine.

Insomma, una brevissima parentesi per il 36enne che non ha saputo cogliere la possibilità che gli era stata offerta.

Proprio nel 2014, infatti, all’età di 26 anni, Venera è finito agli arrestiper. I carabinieri di Trofarello avevano trovato e sequestrato nel suo appartamento 30 ovuli di hashish, 29 di marijuana e della cannabis. Adesso, l’ex rapper dovrà rispondere delle accuse.