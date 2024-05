"Sarebbe un onore incontrare il premier". E la Meloni va in visita al poliziotto accoltellato

Al termine dalla giornata milanese, Giorgia Meloni si è recata all'ospedale Niguarda in visita al poliziotto accoltellato una settimana fa alla stazione di Milano Lambrate da un immigrato tunisino, irregolare in Italia dal 2002. Christian Di Martino si trova ricoverato nella struttura ospedaliera dove i medici gli hanno salvato la vita con diverse complicate operazioni per rimediare al danno causato alla lama, che ha trafitto un rene, il duodeno e una grossa vena. Sono state necessarie 70 sacche di sangue per mantenerlo in vita e durante le operazioni è stato rianimato 5 volte.

Il presidente del Consiglio si è fatto aggiornare sulle condizioni di salute del poliziotto dalla dottoressa Stefania Cimbanassi, direttrice del Trauma team che l'ha operato, e dal direttore della terapia intensiva, il dottor Roberto Fumagalli, che se ne sta occupando in questo periodo di ripresa post-operatorio. Quindi, il premier è entrato in stanza dal vice-ispettore Di Martino accompagnato da Alberto Zoli, direttore generale del Niguarda. Anche la famiglia del poliziotto si trovava in reparto al momento della visita del presidente del Consiglio. Nessun commento con i giornalisti al termine della visita per Meloni, che è risalita in macchina allontanandosi dall'ospedale dalla porta posteriore del Pronto Soccorso. Le condizioni dell'agente sono in netto miglioramento, è cosciente, parla e interagisce, anche se i postumi di quanto è accaduto non sono da sottovalutare. Il quadro clinico seppur migliorato, resta comunque grave. Ancora non si parla di dimissioni per il vice-ispettore, che probabilmente proseguirà la sua degenza ancora per una decina di giorno in terapia intensiva prima di essere spostato in reparto e continuare il recupero.

" Sarebbe un onore ricevere la visita di Meloni ", avrebbe detto il poliziotto e il premier, che si trovava a Milano per un evento, ha fatto in modo di trovare lo spazio in agenda per rendere omaggio al vice-ispettore. In questi giorni sono diversi gli esponenti istituzionali che si sono alternati per un saluto e per ringraziare l'agente per il suo gesto. Dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, passando per l'europarlamentare Silvia Sardone e l'onorevole Riccardo De Corato, che già due volte gli ha fatto visita.

Anche il presidente del Senato,, si è presentato nella stanza del poliziotto per accertarsi delle sue condizioni di salute.