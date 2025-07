Saviano insulta ancora la Lega: in arrivo un'altra denuncia

La querelle tra lo scrittore Roberto Saviano e il leader della Lega, Matteo Salvini, sembra non finire mai. Dopo i continui battibecchi, Saviano decide di sfoderare l’ennesimo attacco contro il vicepremier dell’esecutivo. Ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda (La7), Saviano ha riproposto una complessa ricostruzione che mette in relazione l’interesse di Salvini per la Calabria e il ruolo nel partito dell’onorevole leghista Domenico Furgiuele.

Entrambi interessati, questo il ragionamento, alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Insomma, continua lo scrittore, come la malavita che “cogli**a la politica”. Un’accusa così pesante che ha spinto lo stesso Furgiele a passare per vie legali: la denuncia è già partita. “È grave che Saviano rilanci accuse che sono state smontate dalla magistratura. In un momento storico in cui la delegittimazione politica passa anche attraverso la storpiatura mediatica”, ha spiegato. Per questo ha “dato mandato ai miei legali di reperire sia i verbali del processo di diffamazione fatto da Salvini nei confronti di Saviano, sia la registrazione della trasmissione tv. In seguito, deciderò come muovermi nei suoi confronti”.

Ma a demolire la ricostruzione di Saviano è la cronologia dei fatti incriminati. “Sono entrato in Lega nel 2014 quando la Lega era al 3%. Salvini è diventato ministro delle Infrastrutture dieci anni dopo. Secondo voi io nel 2013 sarei entrato in Lega per il Ponte? Semplicemente assurdo.

In questo modo Saviano insulta tutti i calabresi”, conclude piccato l’esponente del Carroccio.

Lo scrittore napoletano, anche questa volta non esce bene dallo scontro verbale con un politico. Così come con Salvini la questione si risolverà in Tribunale.