"Sbirro infame". Le piazze pro Palestina contro gli agenti

Articolo in aggiornamento

Numerosi cortei sono partiti nel pomeriggio di oggi per manifestare contro la polizia per gli scontri della scorsa settimana e per esprimere il proprio sostegno alla Palestina, con conseguente odio nei confronti di Israele. Pisa sembra essere la piazza più partecipata, con circa 1500 persone. Davanti, come da copione, un cordone di 15 studenti minorenni che avanzano reggendo uno striscione con, alle spalle, il resto del corteo. Sono 500, invece, le persone che stanno partecipando alla manifestazione di Roma, dove è stato esposto un cartellone con le foto di Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu. Nella Capitale anche un cartello contro Liliana Segre: " Io ti stimo ma non sento la tua voce sulle stragi di Gaza ". Non sono finora mancati nemmeno i cori contro la polizia ben noti, tra cui il solito " sbirro infame ".