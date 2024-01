Schianto in aereo, muore in Spagna lo youtuber italiano Loris Sabatucci

È morto all'età di 48 anni lo youtuber piacentino Loris Sabatucci, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente con un ultraleggero da lui pilotato mentre si trovava in Spagna. Sono state proprio le autorità spagnole a dare la notizia del decesso, anche se si attendono gli esiti del test del Dna per avere piena conferma. Si indaga ora per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda.

Lo schianto

Secondo quanto riferito sino ad ora, Sabatucci ha perso la vita sabato 30 dicembre, quando si trovava in Spagna per il weekend. Noto per le sue avventure spericolate, l'uomo era salito a bordo di un aereo ultraleggero e stava sorvolando i cieli iberici quando, raggiunta la zona boscosa di Beteta, a est di Madrid, è avvenuto l'incidente. Il velivolo è precipitato. Insieme al 48enne si trovava anche una donna di 31 anni che è sopravvissuta e ora si trova in ospedale.

Le prime richieste di intervento alle autorità spagnole sono arrivate intorno alle 20.30. Appreso l'accaduto, i soccorsi hanno tempestivamente raggiunto l'area indicata, trovando l'ultraleggero schiantato a terra, fra la vegetazione. Le attività di recupero e di soccorso non sono state semplici a causa della conformità del luogo. I vigili del fuoco hanno dovuto abbattere alberi e tagliare le lamiere dell'aereo, ma alla fine è stato possibile trarre in salvo la donna, trasferita d'urgenza in ospedale. Nulla da fare, invece, per il 48enne italiano. Gli operatori sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

Chi era Loris Sabatucci

Piacentino trasferitosi da anni a Milano, Loris Sabatucci era uno youtuber molto seguito. Alle spalle aveva un passato complesso, con accuse nei suoi confronti per traffico di sostanze stupefacenti. Pochi anni fa, le fiamme gialle lo avevano arrestato a Pavia per una fabbrica di sigarette clandestina. Sigarette che l'uomo avrebbe poi portato in Sardegna tramite aereo. Ci sono poi state accuse per traffico di cocaina e un arresto in Marocco.

Malgrado ciò, il 48enne aveva comunque trovato il modo di mostrare le sue passioni sui social, parlando, fra l'altro, proprio dell'importanza del volo.

Le indagini

Gli inquirenti spagnoli, impegnati nelle indagini, dovranno ora compredere che cosa possa aver provocato lo schiando dell'ultraleggero Pelegrin Dragoncello su cui Sabatucci stava viaggiando. Al momento non è stato rivelato nulla circa le cause alla base dell'incidente.