Positivo all'alcol test il magrebino dello schianto in diretta di Alatri

Emergono nuovi dettagli sull'incidente in diretta social avvenuto su una strada provinciale del frusinate. Uno schianto frontale, terribile, causato da un'Audi guidata da un magrebino che sfreccia sulla strada Santa Cecilia. È un rettilineo, dall'interno della vettura si vedono le macchine sorpassate e il panorama che corre veloce dai finestrini. Poi arriva una curva a destra e l'Audi la prende in modo troppo largo, tanto da sconfinare sulla corsia opposta dove, in quel momento, sta sopraggiungendo un'altra vettura, guidata da una madre con a bordo due figli. L'impatto è violentissimo. La mamma e il bambino grave sono stati portati nell'ospedale di Alatri: non sono gravi. La bambina più piccola è stata operata ma non è in pericolo di vita. Solo qualche grafico per l'automobilista sull'Audi e per lui si profila una serie di gravi imputazioni, soprattutto perché è risultato positivo all'alcool test.

A disporre il test è stato il sostituto procuratore di turno a Frosinone, che ha chiesto anche di rilevare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti. Il video in diretta, trasmesso su Facebook, è stato acquisito dai carabinieri e sarà fondamentale per accertare velocità, condotta di guida, cause dell'incidente. Sono decine i video che il giovane ha pubblicato nel tempo sul suo profilo Instagram in cui, con una mano sul volante e l'altra con il cellulare, riprende le scene della sua guida con il sottofondo di musica ritmata.