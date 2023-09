Alatri, uno schianto in diretta social. Travolti e feriti mamma e due bimbi

Uno schianto frontale in diretta social, l'auto che sbanda e centra un'utilitaria che arriva dalla corsia opposta con a bordo una madre con due figli: la più piccola, una bimba, finisce in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Nel video si vede l'Audi che corre lanciata sulla Provinciale Santa Cecilia, supera un furgone azzurro e poi una Ford blu: in sottofondo c'è il ritmo rap di Chamillionare che suona la sua versione di «Ridin» dei Krayzie Bone.

Dai vetri, le case e la campagna tra la località Tecchiena ed il centro di Alatri, nel Frusinate, scorrono sempre più veloci: segno che l'Audi sta correndo. All'improvviso c'è la curva a destra, l'Audi la prende in maniera larga, troppo larga: è sulla corsia opposta e dall'altro lato sta arrivando una Nissan Qashqai nera. Un secondo dopo lo schermo è coperto dagli air bag esplosi e la musica viene sovrastata dalle urla di una donna che è sull'altra vettura: «Chiama papà! Chiama papà!», poi si rivolge ad una bambina che piange disperata «Amore, amore come stai».

Tutto, nemmeno a dirlo, è stato immortalato su un video, che adesso è stato acquisito dai carabinieri del colonnello Italiano Guardiani che con i suoi uomini del reparto Operativo di Frosinone e assieme a i colleghi della Compagnia di Alatri sta indagando sull'incidente avvenuto nel pomeriggio e raccontato da quelle sequenze. Al volante dell'Audi c'era un giovane maghrebino regolare in Italia: era in diretta su Facebook. Quelle immagini saranno fondamentali ora ai carabinieri per accertare velocità, condotta di guida, cause dell'incidente. Sulla Nissan c'era una donna con il figlio maggiore e la figlia di cinque anni: per estrarla dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

La bimba ad un certo punto ha perso conoscenza ed una volta liberata dall'auto è stata caricata su un elicottero e trasferita al Bambin Gesù di Roma. Dopo qualche ora i sanitari in serata hanno escluso che la sua vita sia in pericolo. La mamma ed il fratello sono stati portati nell'ospedale di Alatri: non sono gravi; solo qualche grafico per l'automobilista sull'Audi. Per lui si profila una serie di gravi imputazioni.