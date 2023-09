Sciopero dei trasporti venerdì 29 settembre: disagi a Milano, Roma e Torino. Info e orari

Si profila all'orizzonte un nuovo venerdì nero per i trasporti pubblici, a causa dello sciopero che dei dipendenti delle principali sigle sindacali.

Roma

Nella Capitale l'agitazione dovrebbe riguardare la rete Atac e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Come previsto dalla legge, saranno ovviamente garantite ai viaggiatori delle fasce orarie per potersi spostere senza correre il rischio di rimanere coinvolti nel blocco dei mezzi: il servizio sarà quindi regolare fino alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 fino alle 20.00.

All'interno dell'area di Roma Capitale, è bene sapere che l'agitazione coinvolgerà non solo i mezzi bubblici di Atac e Tpl, ma anche tutta quella serie di collegamenti eseguiti da operatori terzi in regime di subaffidamento.

Per quanto concerne la notte tra il 28 e il 29 settembre, non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (quelle, per intendersi, la cui denominazione inizia con la lettera "n"). Tutelato, al contrario, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Nel corso della giornata di venerdì 29 settembre saranno garantite, come anticipato, tutte le corse sull'intera rete da inizio fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00. A non risultare assicurato dalle compagnie di trasporto sarà di conseguenza l'orario compreso tra le 8.31 e le 16.59 e quello dalle ore 20.01 fino alla conclusione del servizio diurno. Non saranno garantite le corse Metro A/B/C previste dopo le ore 24, né le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Per quanto riguarda invece la notte tra 29 e 30 settembre, sarà garantito il servizio delle linee bus notturne. Non sarà invece assicurata ai viaggiatori la regolarità del servizio metro A/B/C, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Più in generale, durante lo sciopero di 24 ore, nelle stazioni della rete metroferroviaria che dovessero comunque restare aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, così come ovviamente il servizio delle biglietterie. Resteranno invece aperti i parcheggi di interscambio.

Milano

Nel capoluogo meneghino la sigla sindacale Usb ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale che interesserà i dipendenti del Gruppo Atm.

"A Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18,00 al termine del servizio" , informa Atm sul proprio portale,

Il sindacato protesta per "la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l'ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza".

Sulla Funicolare Como-Brunate, l'agitazione potrebbe avere conseguenze dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30.

Torino

Nel capoluogo piemontese il trasporto pubblico sarà garantito nelle fasce orarie segnalate ai viaggiatori da Gtt: l'agitazione di 24 ore è stata proclamata da USB Lavoro Privato.

Per quanto concerne il Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente, saranno coperte le fasce comprese tra le ore 6.00 e le 9.00 e tra le ore 12.00 e le 15.00.

Il Servizio extraurbano, il Servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres sarà garantito da inizio servizio alle 8.00 e dalle 14.30 fino alle 17.30.