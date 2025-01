Gli scivolatori low cost di Roccaraso

Ascolta ora 00:00 00:00

Avete visto gli scivolatori? Non si può non ridere (meno hanno riso gli imprenditori locali) a vedere i video della folla di persone di domenica scorsa a Roccaraso, perché sembra un esodo, una popolazione di fuga da un’apocalisse zombie, o come una pasquetta surreale dove hanno deciso di andare tutti nello stesso posto, e invece sono turisti che da Napoli sono arrivati tutti lì, a Roccaraso. Diecimila turisti e duecentoventi pullman tutti lì, e poi su Tik Tok, perché cos’altro puoi fare se non postare video comici del caos.

Ma la ragione? Le offerte low cost, ma veramente low, talmente low che ci sono andati tutti. Per dire: agenzie di Secondigliano e Casoria che offrivano a 30 euro viaggio di andata, ritorno e pure il pranzo al sacco. Il sindaco di Roccaraso, Francesco di Donato, dice che il turismo di massa di questo tipo sta diventando problematico, e ti credo.

Il bello è che per molti era la prima volta sulla neve, ma sciare è stato impossibile, impianti chiusi, per cui ognuno si è adattato con quello che poteva.