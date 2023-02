"Bombardieri vuole solo obbedienza". È scontro aperto dentro la Uil

È guerra aperta dentro l’Uil. Tra gli iscritti al sindacato circola un volantino di fuoco contro Pierpaolo Bombardieri.

Il segretario generale viene accusato di aver commissariato la Fpl (Federazione poteri locali), una delle federazioni più importanti della Uil che abbraccia i lavoratori del settore sanità e degli locali e che vanta oltre 200mila iscritti. Un sindacato che aveva raggiunto anche notevoli risultati nelle elezioni Rsu (le rappresentanze di base nelle singole aziende e enti). Ebbene, “ad appena un mese dal congresso elettivo sono stati azzerati i vertici eletti. La motivazione ufficiale, pare il riscontro in alcune Regioni di utilizzo di tessere non conformi a quelle ufficiali” , si legge nel volantino firmato con lo pseudonimo ‘Cecco Angolieri’ in cui si spiega che le segnalazioni di tale anomalia era stata inviata a giugno proprio dalla segreteria Fpl.