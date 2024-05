Scuola, in arrivo la chiusura dell’anno scolastico: il calendario per regione

Ormai il conto alla rovescia per milioni di studenti è iniziato: non manca molto alla fine dell'anno scolastico 2023-2024, giusto una manciata di settimane prima delle tanto agognate vacanze estive. Discorso diverso per molti docenti i quali saranno alle prese con sessioni d'esame che prolungheranno la permanenza nelle aule ma anche per i circa 500mila che dovranno sostenere l'esame di Maturità con inizio il prossimo 19 giugno. E poi ci sono anche le elezioni amministrative previste nel fine settimana dell'8-9 giugno che anticiperanno di qualche giorno la chiusura di alcuni istituti perché utilizzati come seggio elettorale.

Il calendario da nord a sud

Come accade non soltanto per l'inizio dell'anno scolastico ma anche per le ferie nel corso dei mesi, ogni regione si regola in maniera autonoma. È così che i primi studenti ad andare in vacanza abbandonando per qualche mese i banchi scolastici saranno quelli di Valle d'Aosta, Emilia-Romagna e Marche con la chiusura dell'anno scolastico previsto per giovedì 6 giugno. Dovranno andare a scuola fino al giorno successivo, invece, gli studenti di Puglia e Sardegna che saluteranno docenti e personale venerdì 7 giugno.

Un super affollamento per la data scelta dalla maggior parte delle regioni, ovvero sabato 8 giugno: è il caso di Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria e Sicilia. Discorso diverso per la Provincia autonoma di Trento che manderà in vacanza i suoi studenti da martedì 11 giugno mentre, gli ultimi a chiudere, saranno gli studenti della Provincia di Bolzano con la scuola che terminerà venerdì 14 giugno.

L'elenco completo non tiene conto, come detto, delle prossime elezioni: infatti, gli istituti scolastici che ospiteranno i seggi elettorali saranno messi a disposizione per l'intero periodo che va da giovedì 6 giugno e fino a tutta la giornata di lunedì 10 giugno: in alcuni casi, saranno necessarie altre 24 ore (fino a martedì 11 giugno) per i Comuni impegnati nelle amministrative. Ciò significa che le vacanze estive inizieranno entro il 6 giugno non rispettando il calendario appena menzionato. Per essere sicuri di appartenere a un istituto che sarà sede di voto bisognerà ovviamente rivolgersi ai dirigenti interni che lo faranno sapere in tempo utile ai propri studenti e a tutto il corpo dei docenti.

Quando avverrà la riapertura delle scuole

Come ogni anno, ragazze e ragazzi torneranno sui banchi di scuola a settembre per l'inizio della stagione scolastica 2024/2025.

Il calendario completo con le regioni si conoscerà nelle prossime settimane ma si può già dire che i primi a rientrare quelli che vivono nella provincia autonoma di Trento (venerdì 6 settembre). Nel resto d'Italia, l'inizio del nuovo anno è previsto tra l'11 e il 16 settembre.