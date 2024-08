"Segui questi account per guadagnare 500 euro al giorno". L'ultima truffa su Instagram

Ascolta ora 00:00 00:00

Un messaggio tramite cui viene proposto un lavoro part-time sui social, con le vittime del raggiro (perché di questo si tratta) che vengono in realtà indotte nell'arco di qualche giorno a spendere centinaia di euro. E passano così da "pagate" (in quanto i cybetruffatori, per guadagnarne la fiducia, effettuerebbero un primo bonifico a loro favore) a "paganti", loro malgrado. Questa l'ultima frontiera delle "truffe social", che secondo quanto fatto sapere dalla Polizia Postale in una nota delle scorse ore avrebbe già preso piede in tutta Italia e si rivolgerebbe soprattutto ai giovani. Tutto inizierebbe da un messaggio-esca inviato alla vittima individuata solitamente su Instagram: i cybercriminali utilizzano a quanto sembra le app di messaggistica istantanea per adescare utenti in cerca di un impiego che non richieda competenze specifiche, e che possa essere svolto comodamente da casa.

“Ciao! Mi dispiace disturbarla! Posso avere un po’ del tuo tempo per un po’?”. Un messaggio che già da come è scritto dovrebbe destare qualche sospetto, visto che si passa dal "lei" al più confidenziale "tu" nel giro di una sola frase. Ma a dispetto dell'italiano claudicante, sembra funzionare. Rispondendo al messaggio in questione, entra poi in scena una presunta reclutatrice che tenterà di invogliare la vittima ad accettare una proposta lavorativa: l’azienda di cui dice di far parte ha necessità di reclutare dipendenti per un lavoro part-time da casa e il compito che viene assegnato è quello di seguire i profili social di varie imprese che vogliono pagare per incrementare la propria presenza sui social. " La nostra azienda sta reclutando dipendenti per un’opportunità di lavoro part-time da casa per seguire vari marchi che vogliono pagare per aumentare la loro popolarità - proseguirebbe il secondo messaggio - seguendo i loro account Instagram”.

La richiesta rivolta ai candidati è semplice, come detto: viene chiesto loro di vedere alcuni video di queste imprese sui social network e di manifestare apprezzamento cliccando sul "mi piace". I potenziali guadagni illustrati loro vanno da 100 a 500 euro al giorno con pagamento tramite PayPal o Postepay. E per conquistare la fiducia delle vittime vengono effettuati anche i primi pagamenti, a quanto sembra.

A quel punto però, partirebbe la truffa vera e propria: con la scusa di frequentare corsi di formazione o di "sbloccare" ulteriori guadagni, i malcapitati vengono convinti a fornireo bancari e a versare somme di denaro. La Polizia Postale consiglia quindi di non rispondere a messaggi ricevuti da mittenti sconosciuti e di non aprire link che possano compromettere l'utilizzo di smartphone o tablet.