Sempio: "Ho temuto l'arresto, ma sono pronto ad affrontare tutto". Martedì l'interrogatorio

Si dice " provato e stanco ", anche perché all'inizio ha temuto di essere arrestato nel corso delle perquisizioni di mercoledì scorso. Ma allo stesso tempo assicura: " Sono pronto ad affrontare tutto ". Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, ha rilasciato un'intervista a Quarto Grado (trasmissione in onda su Rete 4) in cui si è detto più preoccupato per i suoi genitori, " perché ho saputo che sono stati anche là ". " Pensavi fosse un arresto? ", gli ha chiesto il giornalista. Domanda a cui è seguita una risposta diretta, chiara, inequivocabile: " All'inizio l'ho pensato... ".

Sempio ha espresso dispiacere per il coinvolgimento degli amici nelle indagini. Ma non ha nascosto la tranquillità e l'ottimismo per i prossimi sviluppi: " Siamo pronti a tutto quello che verrà. Faranno le loro verifiche, tutto quello che verrà, ci sarà una spiegazione e lo affronteremo mano a mano ".

La prossima data da cerchiare in rosso è quella di martedì, quando Sempio a Pavia comparirà davanti ai pm che hanno riaperto il caso dell'omicidio di Chiara Poggi. Il 37enne avrà tre possibilità: avvalersi della facoltà di non rispondere, decidere di rispondere su ogni quesito di volta in volta oppure rilasciare delle dichiarazioni spontanee. La convocazione è arrivata dopo la perquisizione effettuata mercoledì nella sua casa a Voghera.

I magistrati stanno provando a stringere il cerchio intorno al nuovo sospettato? Gli investigatori considerano quasi completo il lavoro investigativo sul 37enne? " Sarà lunga, sarà molto lunga… Vediamo cosa succede ", ha affermato all'Adnkronos Massimo Lovati. Il difensore di Sempio ha parlato di " un'indagine confusa dall'origine, già dalla prospettazione dell'accusa è confusa ". " Accusa confusa, fa anche rima ", ha aggiunto. Al momento non sono stati anticipati i dettagli sulla strategia difensiva, in attesa del confronto con l'assistito.

Nelle ultime ore c'è chi ha parlato di un " vecchio articolo " sul delitto di Garlasco, che Sempio avrebbe scritto mentre frequentava un corso di comunicazione. Si starebbe cercando il testo di quell'elaborato, non solo sui supporti informatici finiti sotto sequestro ma anche alla sede della fondazione di Pavia (dove nel 2013 partecipò al corso).

È stato scritto in un corso di giornalismo dove gli è stato sottoposto questo tema di cronaca giudiziaria che all'epoca, come lo è anche oggi, era 'di moda'

", ha spiegato il difensore. Si tratta di una suggestione o è in arrivo un nuovo colpo di scena? Di certo

gli inquirenti non vogliono trascurare nulla.