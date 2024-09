Sudamericani sgomberati occupano un altro hotel di Roma. La rabbia dei residenti: "Ci incateniamo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova occupazione a Roma, a poche ore dallo sgombero dell'ex hotel Cinecittà, nella periferia cittadina. Gli stessi che erano presenti nella struttura liberata dalle forze dell'ordine, infatti, si sono letteralmente trasferiti, con mobilio, i materassi, le valige e con i trolley, in un altro hotel dismesso, stavolta in zona Torre Maura, comunque non distante dal quartiere San Paolo. Inizialmente si trattava di 30 persone, ma con il passaparola sono raddoppiate e in poche ore tutte le stanze dell'ex hotel Jonio sono state occupate. Si tratta di cittadini sudamericani, in molti casi irregolari sul territorio italiano, noti alle forze dell'ordine per numerosi reati.

" Questo territorio non accetta di essere il ricettacolo della criminalità di Roma. È notizia di pochi minuti che un gruppo di sudamericani, tristemente noti alle cronache per furti e rapine, e chissà quant'altro, ha deciso di occupare uno stabile in via Silicella, zona Giardinetti. Sgomberati dall'hotel Cinecittà, hanno deciso di venire a stabilirsi nel nostro territorio. Non lo accettiamo ", ha dichiarato in un comunicato stampa il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco. La richiesta del presidente è chiara: " Devono andare via, immediatamente. Soprattutto perché è strada giubilare. Verranno turisti da tutto il mondo che passeranno di qui per il Giubileo e la Giornata Mondiale della Gioventù. E noi che facciamo? Li mandiamo in pasto ai ladri. Assurdo ".

La rabbia è tanta ma la presenza di così tanti irregolari sul territorio romano ha radici molto profonde. " Siamo pronti a incatenarci e chiediamo che tutti i cittadini scendano con noi in strada per gridare che questo Municipio non può permettersi questa situazione. In tre anni, questa amministrazione si è contraddistinta per la lotta alla illegalità. Dopo 30 anni, abbiamo liberato la sede di via delle Averle, abbiamo sgomberato campi nomadi che avevano costruito accampamenti e discariche, liberato palazzine private ", prosegue Franco, che ora chiede l'intervento del prefetto.

A preoccupare maggiormente il presidente è la propensione ai reati di queste persone, note per lo spaccio, l'ubriacatura molesta e le risse. Ma non solo, perché all'interno dell'ex hotel Cinecittà sono stati trovati anche, oltre a numerose dosi dipronte a essere immesse sul mercato.