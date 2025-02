Si fingono sordomute per derubarli. Ma le vittime sono due carabinieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Due cittadine romene di 25 e 27 anni hanno cercato di farsi consegnare denaro fingendosi sordomute in un centro commerciale di Arese (Milano), con tanto di falsa certificazione della loro malattia. Ma sicuramente quello non era il loro giorno fortunato e le vittime scelte hanno riservato una grande sorpresa.

Chi erano le vittime scelte

Si trattava di due Carabinieri fuori servizio, padre e figlio che sono stati avvicinati dalle donne che hanno tentato di raggirarli. Il padre, comandante della stazione di Cesate, e il figlio, Carabiniere alla stazione di Monza hanno immediatamente allertato i colleghi che hanno denunciato per truffa aggravata le due finte invalide.

Le truffatrici

Le donne sono poi state identificate come due cittadine romene 25 e 27 anni entrambe senza fissa dimora e con precedenti. Con loro sono stati trovati 180 euro, si pensa frutto di altri raggiri, e diversi certificati di invalidità. Tutto il materiale è stato sequestrato.

L'allarme dell'Ens

L'Ente Nazionale Sordi (Ens) si è espresso più volte ponendo all'attenzione su questo tipo di truffe: " Solitamente per convincere le persone, in particolare quelle più anziane, i malviventi mostrano un falso certificato che attesta la loro disabilità e nel quale si specifica che stanno raccogliendo fondi destinati all’apertura di un centro internazionale dedicato all’assistenza di persone sorde e bambini poveri. Sembra tutto regolare, anche grazie all’utilizzo di falsi moduli, in italiano e inglese, che dovrebbero certificare l’autenticità della beneficenza. In realtà le somme donate dai cittadini di buon cuore, che cadono nel raggiro, finiscono nelle tasche dei truffatori, che si appropriano anche dei dati sensibili che le vittime scrivono sui moduli, regolarmente firmati " avevano spiegato.

Per aiutare ancora di più

La prima cosa da fare è non dare soldi né firmare nulla. Chiediamo poi, se possibile e facendo attenzione, di segnalare il fatto alle forze dell'ordine

gli utenti, sul sito dell'Associazione si legge anche: "".