Sicurezza, Piantedosi: "A Pasqua misure rafforzate in aeroporti, stazioni e luoghi di culto"

Quando mancano pochi giorni alle festività pasquali e con milioni di persone che si sposteranno nel nostro Paese oltre al numeroso afflusso di stranieri, il governo ha previsto un aumento delle misure di sicurezza nelle aree sensibili così da scongiurare potenziali situazioni di criticità dovuto all'alto numero di turisti. Lo ha fatto sapere il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che nel corso della giornata ha presieduto al Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto al Viminale.

Le parole di Piantedosi

" Nel corso della riunione è stato previsto un rafforzamento di tutte le misure di sicurezza su autostrade e nelle grandi arterie, su treni e in porti e aeroporti, e luoghi di culto per assicurare un esodo sereno per le prossime festività pasquali e ponti ", fa sapere il ministro con un video pubblicato sul social X. Insomma, si tratta di misure straordinarie che, come detto, possano far sentire al sicuro tutti i cittadini negli spostamenti e laddove ci saranno grandi folle, in primis i luoghi dove si viaggia ma anche e soprattutto le chiese dove si recheranno migliaia e migliaia di fedeli per Pasqua. Nella riunuone sono stati presenti il sottosegretario Nicola Molteni e i massimi vertici delle forze di polizia e dell’intelligence.

Cosa accadrà a Roma

Da venerdì a domenica la Capitale vedrà l'arrivo del vice presidente degli Stati Uniti, James David Vance, che sarà ospite dell'ambasciatore americano a Roma a Villa Taverna, a Parioli. Per l'occasione saranno numerose le strade chiuse e le deviazioni al traffico per consentirte la visita nella massima sicurezza. Massima allerta anche al Colosseo, nella serata di Venerdì Santo, quando ci sarà la Via Crucis al Colosseo con inizio fissato per le ore 21. I metal detector controlleranno l'afflusso dei turisti oltre alla presenza di numerosi posti di blocco e pre-filtraggio con le forze dell'ordine. Allerta massima con la presenza di tiratori scelti e no fly zone.

La sicurezza per i Ponti

Come spiegato da Piantedosi, il rafforzamento delle misure di sicurezza non si limiterà soltanto alle festività pasquali ma anche al Ponte del 25 aprile quando milioni di italiani si sposteranno nelle mete di vacanza e per il successivo 1° maggio, quest'anno di giovedì, che provocherà inevitabilmente un altro esodo di turisti. I controlli saranno dunque maggiori da Nord a Sud d'Italia nei luoghi considerati sensibili e sopra elencati.

Tra i compiti che spettano al Comitato Nazionale per Ordine e la Sicurezza Pubblica rientrano, tra gli altri, i piani per

l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia, la pianificazione della dislocazione e del coordinamento ma anche istruzione, addestramento, formazione e specializzazione del personale della polizia.