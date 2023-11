Sicurezza, soluzioni smart con tecnologia e intelligenza artificiale

Telecamere intelligenti per monitorare il traffico, gestire i flussi e prevenire i crimini, dissuasori per le Ztl, sistemi di riconoscimento biometrico per l’accesso agli stadi o ad aree sensibili: sono solo alcune delle soluzioni che sempre più trovano applicazione nelle città per renderle più sicure - solo le installazioni di videosorveglianza in Italia sono aumentate del +120% nel 2022 rispetto al 2014 - protagoniste da mercoledì 15 a venerdì 17 novembre a Fiera Milano, dove si terrà la ventiduesima edizione di Sicurezza, manifestazione leader in Italia e uno dei principali in Europa del comparto security&fire. Presenti 370 espositori da 31 Paesi con in primo piano Cina, Francia, Germania, USA e Regno Unito, che presentano le più avanzate soluzioni di security&fire pensate per proteggere beni, cose e persone.

Un'offerta completa che fa dell'innovazione e della formazione i punti di forza di un evento leader in Italia, uno dei più importanti per il settore in Europa e sempre più internazionale che accoglie, oltre a decine di migliaia di operatori professionali, anche 120 hosted buyer di 36 Paesi selezionati per area geografica e alta capacità di spesa da Fiera Milano in collaborazione con Agenzia Ice provenienti, in particolare da Egitto, Tunisia, Turchia, Sudafrica e Uae, potenziali mercati di sbocco per le aziende.

Il mercato italiano nel 2022, con un fatturato di 3,3 miliardi di euro, ha ripreso il suo percorso espansivo registrando, secondo dati Anie Sicurezza, il +11,4% di incremento annuo a valori correnti del fatturato aggregato e vede ritmi più sostenuti per videosorveglianza (+16,1%) e antincendio (+10,4%) seguiti dal settore dell'antintrusione, anche se non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemia. Sul mercato interno la crescita è del 10,6%, spinta anche dal ciclo espansivo degli investimenti nelle costruzioni, sia residenziali che pubbliche. Bene i mercati esteri (+22,8%) anche se le vendite nel 2022 hanno rappresentato circa il 12% sul sul fatturato complessivo.



La digitalizzazione, i nuovi sistemi intelligenti, integrati e customizzati, smart-building e smart-city, uniti al tema cross-settoriale della sicurezza dei dati, sono il filo conduttore della manifestazione, che attraversa tutte le componenti merceologiche del settore: TvCc, Antintrusione, Antincendio, Controllo Accessi, Sicurezza Passiva.

L’offerta accenderà i riflettori sulle soluzioni più innovative, dalle telecamere ad altissima risoluzione, con a bordo sistemi avanzati di video analytics e intelligenza artificiale, alle soluzioni digitali e integrate per l’antintrusione, dal controllo accessi “as a service” alle soluzioni antincendio su piattaforma digitale, che si possono controllare e manutenere da remoto.

Il programma di eventi formativi invece è un’occasione unica di approfondimento sulle novità, acquisizione di nuove competenze e aggiornamento su trend, normative e scenari che fa di Sicurezza non solo una piattaforma di business ma anche di formazione professionale i professionisti del settore.

Dal ruolo delle tecnologie nella gestione della sicurezza nelle città intelligenti agli sviluppi normativi in ambito antincendio, dalle nuove sfide per la security privata al tema degli appalti pubblici per la vigilanza, dalla certificazione dei prodotti a quella delle figure professionali, l'agenda propone incontri a misura. Seminari tecnici e approfondimenti di prodotto sono invece rivolti a installatori, progettisti mentre system integrator e seminari sono dedicati rivolti ai security manager. I funzionari della pubblica amministrazione potranno inoltre approfondire temi cruciali come le comunità energetiche rinnovabili e la cybersecurity nella gestione degli enti locali.

Il tema della sicurezza informatica, sfida urgente e complessa che coinvolge tutti i settori, sarà invece approfondito in uno spazio dedicato, quello della Cyber Security Arena, area formativa realizzata con il supporto di Business International, content division di Fiera Milano.

Il palinsesto formativo ed espositivo di Sicurezza è arricchito dalla proposta cross-settoriale di MIBA-Milan International Building Alliance, l’evento che riunirà le manifestazioni: Gee-Global Elevator Exhibition, interamente dedicato alla mobilità orizzontale e verticale; Made Expo, leader in Italia per il mondo delle costruzioni; Smart Building Expo, manifestazione della home and building automation e dell’integrazione tecnologica. Un’offerta espositiva globale di prodotti, soluzioni, materiali e tecnologie fondamentali per la progettazione, la costruzione e la riqualificazione dell’edificio tra innovazione, efficienza energetica e sostenibilità.

Tutte le informazioni su https://www.sicurezza.it/