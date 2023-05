Sicurezza sui treni, entro l'estate 1500 vigilantes in servizio in Italia

Entro l'estate 1.500 vigilantes saranno fissi sui treni delle Ferrovie dello Stato e circa 400 di questi opereranno in Lombardia grazie al piano del ministro Matteo Salvini. Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana affrontando la questione sicurezza sulle linee ferroviarie lombarde. "Governo e Regione Lombardia lavorano in sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini in ogni treno e in ogni stazione con tutti i mezzi possibili. Adesso - ha aggiunto - è il momento di portare i vigilantes anche nei treni delle Ferrovie Nord e su questo stiamo lavorando con il ministro Matteo Piantedosi ".

Il piano Salvini per la sicurezza sui treni

A confermare il piano è stato proprio il vice premier Salvini: " Quello che posso fare, prima dell'estate, è arrivare con Ferrovie dello Stato a 1.500 vigilates che possano lavorare sui treni e nelle stazioni. La mia competenza finisce appena si esce dalla stazione. Ma i vigilantes che garantiscano sicurezza nei treni e nelle stazioni ai passeggeri sono il primo passo ". Con Ferrovie Nord la regione Lombardia aveva stretto un accordo nel 2015 avviando il progetto con la presidenza di Roberto Maroni.

Più agenti in servizio in regione Lombardia