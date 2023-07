La sinistra promuove la "carriera alias". E la Lega si appella a Valditara

Un appello al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, affinché intervenga per regolamentare in maniera più stringente le "carriere alias" che sempre più istituti scolastici di tutta Italia stanno proponendo un po' troppo a cuor leggero, su basi puramente ideologiche condivise dalla sinistra. È stato lanciato nelle scorse ore da Matteo Montevecchi, consigliere della Lega nel consiglio regionale dell'Emilia - Romagna, dopo la risoluzione voluta dalla maggioranza di centrosinistra in commissione per uniformare le procedure di riconoscimento dell'identità alias nelle scuole del territorio. La carriera alias consiste in un accordo tra scuola, studente e famiglia (nel caso in cui lo studente sia minorenne) attraverso il quale lo scolaro non viene più chiamato con il suo nome anagrafico, ma riconosciuto e denominato con il nome "d'elezione” di sua scelta e con un genere diverso rispetto a quello biologico.

Nei registri e negli atti interni all'istituto, in buona sostanza, una studentessa ha quindi la possibilità di essere indicata con un nome maschile, così come uno studente può scegliere nome ed identità femminile. Una decisione che, secondo il Carroccio, rischia di essere tuttavia presa senza i necessari strumenti cognitivi da parte degli alunni. “Vogliamo proteggere gli studenti davanti ai rischi che corrono finendo in una vorticosa ideologia della fluidità di genere, che passa anche attraverso l’assunzione di farmaci ormonali per il blocco dello sviluppo sessuale o addirittura operazioni chirurgiche irreversibili - il parere di Montevecchi, riportato dal sito RiminiToday - e che portano anche gravi conseguenze sulla salute psicofisica. Sono sempre più numerosi, infatti, i casi di detransizione, ovvero di chi vorrebbe tornare indietro e si ritrova compromesso. Siano da monito anche per l’Italia e servano per aprire gli occhi ai docenti, ai dirigenti scolastici e ai genitori stessi. Siano da monito anche ai politici che presentano senza riflettere documenti così ideologici”.