Sisal e Rete del Dono insieme per sostenere il no profit

Sisal, attraverso il proprio programma di solidarietà aziendale WeDo, apre oggi le iscrizioni a “WeDo 4 Social Inclusion”, iniziativa nata per sostenere e rafforzare le organizzazioni non profit italiane in collaborazione con Rete del Dono, piattaforma leader di crowdfunding sociale. Il bando è rivolto a fondazioni, associazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, imprese sociali, ong, associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore che operano nelle aree di Milano e hinterland, Lecco, Roma e hinterland e Torino.

L’obiettivo: sostenere le organizzazioni del terzo settore impegnate a promuovere l'inclusione sociale con un focus su almeno uno dei seguenti ambiti: Donne, per promuovere l'uguaglianza di genere e contrastare le discriminazioni; Accessibilità, per favorire l'integrazione e la partecipazione piena di individui con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, educativa e lavorativa; Sport, per rendere l'attività fisica e lo sport accessibili e accoglienti per tutti, indipendentemente da abilità, età, genere o background; Tecnologia, per ridurre il divario digitale e garantire che tutti abbiano accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

“L’iniziativa “WeDo 4 Social Inclusion” che lanciamo insieme a Rete del Dono rappresenta un’importante opportunità per supportare attivamente il terzo settore e l’impatto positivo che le organizzazioni producono nelle comunità in cui operano - commenta Fabio Ventoruzzo, Corporate communication e sustainability director di Sisal -. Per costruire un futuro più responsabile, le aziende sono chiamate non solo a sostenere economicamente, ma anche a supportare lo sviluppo digitale del terzo settore, così da valorizzare al massimo il contributo delle organizzazioni per migliorare la vita delle persone”.

Alla chiusura del bando, prevista il 31 luglio 2024, saranno selezionate sei organizzazioni che, oltre a ricevere un finanziamento, avranno accesso a un percorso formativo sui temi del digitale, fundraising e crowdfunding.

Per tutte le informazioni e per prendere visione del bando di partecipazione è possibile visitare il sito https://www.retedeldono.it/it/wedo-for-social-inclusion o contattare info@retedeldono.it indicando nell’oggetto “WeDo 4 Social Inclusion”.