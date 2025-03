SisalFunClub, parte la seconda fase della stagione con nuove sfide e giochi

Ascolta ora 00:00 00:00

SisalFunClub, l’app di casual gaming per gli appassionati di calcio e giochi, forte del successo raggiunto con la prima fase della stagione – oltre 120 mila utenti attivi e più di 9.000 premi assegnati – dà il via al secondo round annunciando novità e altri 9.000 premi ancora tutti da assegnare.

L’obiettivo di SisalFunClub 2025 è semplice: creare e schierare la propria squadra di calcio con giocatori reali del campionato italiano e affrontare quiz di varia natura dimostrando la propria conoscenza su calciatori, campionati e curiosità. L’app dà la possibilità di vincere i premi in quattro diverse modalità: Instant Win, estrazione finale, record dei minigiochi e classifiche per un montepremi totale di 339.616,33 euro.

Con l’inizio della seconda fase – da oggi fino al 28 luglio 2025 – che prevede l’azzeramento di tutti i punteggi della prima fase, a eccezione dei punti qualificazione validi per l’estrazione finale, si affacciano nuove possibilità di vincere premi. Non solo, i nuovi punti qualificazione si sommeranno a quelli già raccolti nella prima fase, così da avere maggiori opportunità di vincere 1 Bmw X4, 3 Voucher Viaggio I Viaggi dell'Airone dal valore di 1.000 euro ciascuno e 50 Buoni Regalo Amazon.it* del valore di 50 euro.

SisalFunClub offre un’occasione quotidiana per divertirsi e concorrere a nuove classifiche grazie anche grazie a tantissimi giochi e quiz che premieranno gli utenti sia per abilità che per conoscenza o fortuna, rendendoli protagonisti di appassionanti sfide. Tra i minigiochi, davvero per tutti i gusti, dominante resta il tema calcio con "Punizioni" o "Passaggio palla e segna" così come appassionano, tra gli altri, i grandi classici come "Flipper" e "Sparabolle".

Sul canale Instagram di SisalFunClub, infine, ogni mese è possibile accedere a un concorso a premi – valido fino a luglio 2025 – che mette in palio 20 Buoni Regalo Amazon.it* del valore di 25 euro.

L’app SisalFunClub è disponibile su Apple Store e Google Play e scaricabile gratuitamente. Per mettersi subito alla prova e scoprire come giocare: https://www.sisalfunclub.it/



FUNZIONALITÀ

Clan - Unisciti a un clan e connettiti con giocatori che la pensano allo stesso modo, collabora nelle sfide e competi contro altri clan per ricevere premi e riconoscimenti esclusivi.

Chat -Partecipa a discussioni in tempo reale con i membri del tuo clan, condividi strategie e coordina il tuo gioco attraverso la nuova funzionalità Chat del clan.

Diretta - Ricevi ricompense ogni volta che un tuo giocatore segna in una partita di Serie A nella vita reale.

Eventi Speciali - Scopri una varietà di emozionanti eventi speciali che offrono sfide e premi unici ogni settimana.

Pass mensile - Sblocca vantaggi e premi esclusivi con il nuovo Pass Mensile, che offre una gamma di vantaggi e bonus per migliorare la tua esperienza di gioco.



SISTEMI PREMIANTI GIÀ ESISTENTI

Estrazione Finale - Partecipare all’estrazione finale è semplicissimo, basta avere almeno un Punto Qualificazione virtuale all’interno del proprio account SisalFunClub. In palio 1 Bmw X4, 3 Voucher Viaggio iviaggidellairone del valore di 1.000 euro ciascuno, 50 Buoni Regalo Amazon.it*.

Classifiche Finali - Il gioco premia abilità, costanza, strategia e lungimiranza: 4.000 i top player premiati con tantissimi Buoni Regalo Amazon.it* dal taglio diverso: dai 3.000 euro fino a un minimo di 10 euro.

Instant Win - Grazie alla funzionalità «Stella d’Oro» gli utenti hanno la possibilità di vincere un premio: un oggetto virtuale, che permette di aumentare il proprio punteggio all’interno del gioco o un premio reale, come un iPhone 16 Pro o un Buono Regalo Amazon.it*. In palio più di un iPhone 16 Pro a settimana.



NUOVO SISTEMA PREMIANTE

Record Minigiochi - In app saranno presenti 10 minigiochi e sarà visibile il record di punteggio per ciascun minigioco. In palio 20 Buoni Regalo Amazon.

it* dal valore di 50 euro.

Montepremi complessivo: 339.616,33 euro. Premi complessivi: 18.124. Concorso a premi “SisalFunClub Calcio Stagione 25” valido dal 24 ottobre 2024 al 28 luglio 2025.