Il "bottino" del primario: montagne di soldi per saltare le liste d'attesa

Aveva oltre 300mila euro in contanti il primario del reparto di oculistica dell'ospedale di Esine, in provincia di Brescia, arrestato per truffa aggravata, peculato, falso in atto pubblico e indebita induzione a dare o promettere utilità. Durante le perquisizioni eseguite su delega della procura, i carabinieri della compagnia di Breno hanno sottoposto a sequestro penale probatorio 58mila euro in contanti trovati in casa e di 281.500 euro, divisi in mazzette da 100 e 50 euro, custoditi nella cassetta di sicurezza di una banca. All'oculista Giovanni Mazzoli sono stati sequestrati anche una trentina di quadri di valore, orologi di marca, gioielli in oro e numerose bottiglie di pregio conservate in un caveau in cantina. Nei confronti del dirigente medico, per effetto di un provvedimento separato, è stato eseguito anche un decreto di sequestro preventivo per circa 200 mila euro, presenti su un conto titoli a suo uso.

700 euro per saltare la coda

Secondo gli investigatori ogni paziente avrebbe pagato tra 500 e 700 euro in contanti per essere operati di cataratta scavalcando le liste d'attesa. Al primario di oculistica dell'ospedale di Vallecamonica a Esine, in provincia di Brescia, nell'ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale, vengono contestati la truffa aggravata, peculato, falso in atto pubblico e indebita induzione a dare o promettere utilità. Le indagini sono state avviate lo scorso novembre e concluse nel mese di aprile.

Quegli abusi in corsia