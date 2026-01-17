Liceale accoltellato davanti a scuola: si cerca l'aggressore

Dopo il caso di La Spezia, torna l’allarme per la violenza tra giovanissimi davanti alle scuole. Questa volta l’episodio si è verificato a Sora, in provincia di Frosinone, dove uno studente è stato accoltellato nella mattinata di oggi davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli.
I carabinieri sono al lavoro per identificare l’autore dell’aggressione, avvenuta al termine di una breve ma accesa discussione. Secondo la prima ricostruzione, un giovane non ancora identificato avrebbe estratto un coltello, minacciando il liceale con la lama puntata alla gola, per poi ferirlo al collo.
La situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e di alcuni passanti. Dopo una colluttazione, l’aggressore si è dato alla fuga, dileguandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini.Il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sora, dove i sanitari hanno riscontrato un’escoriazione al collo, giudicata guaribile in dieci giorni.
Le indagini proseguono con l’ascolto delle testimonianze e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, presenti nella zona.