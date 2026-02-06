La sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi: arriva in tram con Valentino Rossi come autista

Sergio Mattarella sorprenderà tutti questa sera alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica farà il suo ingresso allo stadio di San Siro addirittura in tram. Un gesto insolito e lontano dai consueti protocolli ufficiali, pensato per avvicinare idealmente il Capo dello Stato agli italiani e agli atleti presenti.

Valentino Rossi al volante

A guidare il tram ci sarà niente meno che Valentino Rossi, il leggendario pilota di MotoGP. Una scelta che aggiunge un tocco di spettacolo senza però tradire la solennità dell’occasione. Il Presidente siederà tra la gente comune e alcuni atleti, mostrando il volto più vicino e informale della Repubblica italiana.

La sorpresa che ha fatto discutere

La notizia dell’insolito ingresso ha creato alcune turbolenze nei giorni scorsi, Auro Bulbarelli, vicedirettore di Raisport, è stato rimosso dalla conduzione della telecronaca dopo aver lasciato intendere che sarebbe stata svelata una “clamorosa sorpresa”. Bulbarelli aveva parlato di un momento memorabile, paragonabile all’arrivo della regina Elisabetta con James Bond alle Olimpiadi di Londra 2012. In realtà, la scelta di Mattarella punta alla semplicità e all’immediatezza, niente effetti speciali, solo un tram e l’incontro con la gente.

Un gesto simbolico

Con questo gesto, il Presidente intende idealmente “prendere per mano” tutti gli italiani che seguiranno i Giochi, sottolineando l’importanza della

partecipazione e della quotidianità. L’arrivo in tram diventa così un simbolo, Milano, le Olimpiadi e il Capo dello Stato insieme in un’immagine di normalità e vicinanza, lontana dai fasti tradizionali ma ricca di significato.