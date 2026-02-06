Cerimonia Olimpiadi 2026, stasera su Rai1: scaletta, cantanti e superospiti

L'attesa è finita: alle ore 20.00 di stasera avrà inizio la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che per la prima volta in assoluto si svolgerà contemporaneamente in due diverse città: due saranno anche i bracieri olimpici, uno presso l'Arco della Pace di Milano e l'altro in Piazza Dibona a Cortina d'Ampezzo, e la loro accensione sarà il culmine di uno spettacolo della durata di circa due ore e mezzo.

L'evento verrà trasmesso in diretta su Rai1 e RaiPlay, ma sarà possibile seguirlo anche su Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime. La 92 nazionali, precedute come sempre dalla delegazione della Grecia, sfileranno in rigoroso ordine alfabetico, ciascuna con uno o due portabandiera: per quanto concerne gli azzurri, l'onore toccherà alla pattinatrice Arianna Fontana e allo sciatore di fondo Federico Pellegrino a Milano, e alla sciatrice alpina Federica Brignone e al giocatore di curling Amos Mosaner a Cortina. La compagna di Mosaner nel doppio misto oro olimpico a Pechino 2022 Stefania Constantini è invece incaricata di leggere il giuramento olimpico. Sono previsti spettacoli anche a Livigno, a Predazzo e in Val di Fiemme.

A San Siro si partirà alle ore 19.15 con un pre-show, che dovrebbe vedere come protagonisti Marco Maccarini e la comica Brenda Lodigiani, mentre la cerimonia ufficiale vera e propria inizierà non prima delle 20.00. Lo spettacolo si prefissa l'obiettivo di celebrare "l'unicità italiana e il Made in Italy", cercando di fondere armoniosamente "le sedi olimpiche e le Alpi in uno spirito metropolitano, nel nome dello sport, della pace e della fratellanza tra i popoli". Attese le musiche di Verdi, Puccini e Rossini, con spettacolari coreografie che richiameranno il mito di Icaro per poi sviluppare la tematica dell'Armonia tramite la musica e la danza. Il palco ospiterà poi una serie di artisti italiani e internazionali. Si partirà con un omaggio alla compianta Raffaella Carrà, a cui dovrebbe seguire l'esibizione di Mariah Carey: secondo alcune indiscrezioni, la cinque volte vincitrice del Grammy Award canterà la sua celebre "All I Want for Christmas Is You" e una versione rigorosamente tutta in italiano di "Nel blu dipinto di blu" di Modugno.

Sul palco anche Ghali, la cui esibizione ha già scatenato polemiche nei giorni scorsi e Laura Pausini, che canterà l'Inno di Mameli. Andrea bocelli intonerà il "Nessun dorma", tratto dalla Turandot di Giacomo Puccini, mentre il soprano Cecilia Bartoli, accompagnata dal pianista Lang Lang, canterà l'inno del Cio. Resta alta anche la curiosità di sapere se Snoop Dogg e Dua Lipa prenderanno parte direttamente al momento musicale della cerimonia. Sabrina Impacciatore, molto amata negli States, sarà la protagonista di un breve musical nel quale si alterneranno brani degli anni '80, come Vamos a la Playa dei Righeira. Tra i personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo anche Pierfrancesco Favino e Charlize Theron, mentre non c'è alcuna certezza circa la presenza di Tom Cruise, che comunque potrebbe fare un'apparizione per collegare le Olimpiadi invernali di Milano alle prossime estive in programma a Los Angeles.

Favino leggerà L’infinito di Giacomo Leopardi, accompagnato dal violinista Giovanni Zanon,

Vittoria Ceretti e altre top model, renderanno omaggio a Giorgio Armani sfilando con abiti da lui firmati. Attesi anche anche Samantha Cristoforetti e i due storici capitani di Milan e Inter Franco Baresi e Giuseppe Bergomi.