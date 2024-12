Sostenevano l'Isis e Al Qaeda in Italia: arrestati cinque stranieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Mentre l'allerta terrorismo torna a preoccupare l'Europa dopo l'attacco al mercatino di Natale a Magdeburgo, in Italia è scattato il blitz dei carabinieri del Ros: questa mattina i militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, Dipartimento Antiterrorismo. Il bilancio dell'operazione è di 5 giovani di origine straniera arrestati: sono ritenuti responsabili - a vario titolo - di aver costituito o di aver fatto parte di un'associazione terroristica per promuovere, consolidare e rafforzare le formazioni terroristiche denominate Al Qaeda e Stato Islamico.

L'indagine è stata condotta dalla Procura bolognese con il coordinamento della Procura nazionale antimafia. I cinque stranieri sono residenti in Italia, per la precisione a Bologna, Milano, Udine e Perugia. In sostanza nei loro confronti grava un'accusa pesantissima: aver fatto nascere o comunque aver aderito a un'associazione terroristica a sostegno di Al Qaeda e dell'Isis. Nel corso della giornata verranno forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Proprio nei giorni scorsi al Viminale si è riunito il Comitato analisi strategica antiterrorismo. Nel vertice, presieduto dal ministro Matteo Piantedosi, sono stati analizzati i possibili riflessi in Italia dell'attentato di Magdeburgo: l'attenzione è rivolta in particolar modo verso i possibili gesti di emulazione da parte di singoli soggetti che potrebbero agire come lupi solitari. Perciò il titolare dell'Interno ha richiamato l'attenzione a tutti i livelli e sull'intero territorio nazionale, invitando a rafforzare le attività di presidio e di prevenzione in occasione di iniziative di piazza (in particolare quelle a sfondo religioso).

Piantedosi ha inoltre chiesto di intensificare le attività di analisi e monitoraggio in tutti gli ambienti, che devono riguardare soprattutto i contesti in cui emergono forme di radicalizzazione.

L'obiettivo è quello di individuare in tempo i soggetti potenzialmente pericolosi, prima che possano agire e creare un grave pericolo per la sicurezza pubblica. A tal proposito il Viminale proseguirà con ancora maggiore determinazione nell'ottica delledi persone ritenute una minaccia.