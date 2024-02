Potenza, bus di studenti fuoristrada. Grave il conducente

Un bus con a bordo 40 studenti è finito fuori strada a Baragiano (Potenza) per evitare uno scontro frontale con un'auto. Tutte le persone a bordo sono salve, mentre i feriti più gravi sono l'autista del pullman e l'uomo che era alla guida dell'automobile, rimasto incastrato nella vettura, è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Una strage sfiorata

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri l'autobus per evitare una collisione frontale con un'Alfa Romeo 147, è uscito di strada adagiandosi poi sul lato destro, dopo essere finito su una cunetta oltre il guardrail. Sul posto è intervenuto il 118 e tre squadre dei vigili del Fuoco, oltre ai carabinieri. È arrivato anche l'Elisoccorso.

Tanta paura, ma per fortuna secondo il direttore del 118 Basilicata soccorso, Libero Mileti, nessuno degli studenti che si trovava a bordo sarebbe rimasto ferito gravemente. Si sono registrate molte contusioni e qualche lieve trauma e per sicurezza alcuni degli studenti sono stati portati all'ospedale San Carlo di Potenza.

Ferito l'autista