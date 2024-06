Guida ubriaca e si schianta: morti una 20enne e un bimbo di 16 mesi a Palermo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un bilancio terribile questa mattina, con diversi morti provocati dall'ennesima nottata di incidenti stradali. Una tragedia è avvenuta sulla Palermo Sciacca, dove hanno perso la vita una ragazza di appena 20 anni e un bambino di 16 mesi; mentre in provincia di Padova, in due differenti scontri, sono morti una giovane di 19 anni e un uomo di 44.

Il dramma a Palermo

Un vero e proprio dramma si è verificato in Sicilia, sulla statale 624 Palermo-Sciacca. Intorno alle 3.45, al km 9+400 (altezza di Altofonte), si è verificato un gravissimo incidente che ha visto coinvolta una sola vettura, una Fiat Punto, su cui viaggiavano tre ragazze di 20 anni e un bambino di 16 mesi. Stando a quanto riferito sino ad ora, l'auto sarebbe finita contro le barriere della strada con violenza, provocando il decesso di due dei quattro passeggeri. Nello schianto hanno perso la vita la 20enne Selma El Mouakit, e Abd Rahim Gharsallah, di soli 16 mesi. Inizialmente si era parlato di madre e figlio, ma a quanto pare il piccolo Abd Rahim era il figlio di un'altra delle ragazze, rimasta ferita.

Gli inquirenti devono ora cercare di capire che cosa abbia provocato la tragedia. Dopo aver trascorso la serata a Palermo, le giovani stavano rientrando a Partinico. Probabile che Selma El Mouakit e Abd Rahim Gharsallah si trovassero seduti nel posto davanti. I soccorritori li hanno rinvenuti riversi sulla carreggiata. Con loro viaggiavano anche Miriam Janale, di 23 anni, e Chiara Irmana, 21 anni. Una di queste ragazze - non è stato detto chi - guidava l'auto, e avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore al consentito. Entrambe sono state trasferite in ospedale, e una di loro, la conducente, si trova in prognosi riservata.

Ad occuparsi del caso sono i carabinieri della compagnia di Monreale. Il tratto di strada è stato chiuso.

I due incidenti in provincia di Padova

Bilancio terribile anche nel Padovano, con due distinti incidenti mortali. Uno si è verificato a Maserà di Padova, intorno alle 2.30 del mattino, e ha provocato la morte della 19enne Chiara Scantamburlo, di Sant'Elena. La ragazza, a bordo di una Fiat Punto, è rimasta coinvolta in uno scontro con un'altra vettura, una Opel Mokka, guidata da un 63enne di Milano. L'impatto fra le due auto sarebbe stato devastante. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del Suem, non è stato possibile fare nulla per la giovane. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Abano, e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre la 19enne dalle lamiere. Trasportato in ospedale per dei controlli, il 63enne rischia un'indagine per omicidio stradale.

Intorno all'alba, sempre nella provincia di Padova, ha perso la vita anche un uomo di 44 anni. Stavolta si è trattato di uno scontro fra due auto lungo la SP 93, per la precisione in via Scardovara, a Piove di Sacco. All'arrivo dei soccorsi, la vittima era incastrata nel suo mezzo, una Fiat Punto.

I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre il 44enne dalle lamiere, ma ogni tentativo di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 è stato inutile. Ferita la donna che si trovava a bordo dell'altro mezzo, una Mini Cooper.