La star di OnlyFans si spoglia davanti alla chiesa: denunciata per atti osceni

Il video che aveva pubblicato sui social alcune settimane fa, filmandosi mentre si sfilava l'intimo davanti ad una chiesa di Roma, aveva già provveduto a sollevare polemiche. E nelle scorse ore, è stata contattata dai carabinieri, che l'hanno messa al corrente della denuncia a suo carico presentata dal parroco. Protagonista della vicenda che arriva dalla capitale è Aurora Panci, influencer di 25 anni e star di OnlyFans originaria di Arezzo. Tutto è iniziato qualche settimana fa, quando la giovane aveva deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram un breve filmato di chiaro intento provocatorio: nel video, la si vedeva mentre si toglieva la biancheria intima davanti alla chiesa di Santa Lucia di Fonte Nuova, per poi dirigersi verso l'edificio religioso. "Confesserò i miei peccati", la didascalia provocatoria a corredo del video della durata di pochi secondi che aveva sollevato un polverone: già nelle ore immediatamente successive all'episodio, il parroco don Massimo Marchetti aveva criticato duramente il gesto dell'influencer, esternando l'intenzione di denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.

"La comunità parrocchiale, nell'esprimere il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l'irrisorio riferimento al sacramento della confessione - la sua posizione, in una nota pubblicata sulla pagina Facebook della parrocchia in questione - ha proceduto al deferimento dei fatti alla competente autorità giudiziaria. Duole non poco constatare che pur di acquisire visibilità mediatica si confliggano le, pur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone". Un'intenzione alla quale il religioso ha effettivamente dato seguito, come confermato qualche ora fa dalla ragazza stessa in un'intervista al quotidiano La Nazione.