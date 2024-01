Stroncata l’ideologia green del 30 km/h. Ecco tutti i dati che smentiscono il sindaco di Bologna

La decisione di rendere Bologna la prima città interamente a 30 km/h sta causando molti problemi. I cittadini si lamentano, le attività commerciali anche, e dal ministero dei Trasporti emerge una certa insofferenza per la decisione assunta, soprattutto per i disagi che si stanno verificando in città nelle ultime ore. Molti bolognesi accusano il sindaco Matteo Lepore di aver preso una decisione meramente ideologica, anche solo per essere annoverati come prima città italiana a introdurre tale limite, senza che però la città sia stata adeguatamente preparata a sopportare le conseguenze.

Nella nota del Mit si mette in evidenza che questa fatta dal Comune di Bologna " non appare una scelta ragionevole perché i problemi per i cittadini (in particolare per i lavoratori) rischiano di essere superiori ai benefici per la sicurezza stradale che resta comunque una delle priorità assolute per il ministro Matteo Salvini ". Quindi, il ministero di Porta Pia si dice " pronto ad avviare un confronto immediato con l'amministrazione bolognese per verificare soluzioni alternative e prevenire forzature e fughe in avanti che poi rischiano di essere smentite anche dai giudici, come già successo a Milano a proposito dell'obbligo per i mezzi pesanti dei dispositivi per l'angolo cieco ".