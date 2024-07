Stupro di Ponza, il selfie del 34enne in una discoteca dopo la violenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Emergono dettagli sempre più inquietanti sullo stupro di Ponza compiuto da un 34enne ai danni di una 16enne, braccata da un vicino di casa quando è uscita per buttare la spazzatura. La vittima, una ragazza romena 16enne, appena è riuscita a liberarsi, ha raccontato quanto accaduto ai genitori che hanno subito chiamato i carabinieri. Gli uomini dell'Arma hanno individuato l'uomo, un romano palesemente ubriaco, che è stato denunciato su disposizione della procura di Cassino per violenza sessuale. I carabinieri lo hanno poi accompagnato sulla terraferma e a suo carico hanno emanato un foglio di via per tre anni con divieto di rientro a Formia.

Ma subito dopo essere stato allontanato dall'isola, l'uomo è andato a rilassarsi in uno stabilimento balneare poco distante da Roma, dove quella sera si teneva una festa. E le immagini di quella serata in allegria, subito dopo lo stupro, hanno fatto infuriare molte persone, inclusi gli abitanti della piccola isola che si staglia davanti alle coste laziali. " Dopo quello che ha fatto ha anche il coraggio di farsi vedere così ", dicono ora da Formia. Sono diverse le immagini di quella serata che lo riprendono e lo mostrano assolutamente rilassato e leggero, come se poche ore prima non avesse violentato una minorenne. Ci sono selfie in spiaggia tra i cuscini ma anche video girati da lui stesso in cui inquadra alcune ragazze che ballano.

Tutto questo mentre la ragazzina è stata portata in eliambulanza nell'ospedale di Latina, dove è stata in osservazione per un'intera notte prima di tornare sull'isola e raccontare tutto ai carabinieri nel corso di un incontro fiume durante il quale ha ricostruito nei dettagli quei momenti dell'orrore. La giovane non risiede sull'isola ma è arrivata a Ponza insieme alla madre e al suo compagno per la stagione estiva, essendo loro impiegati nelle strutture ricettive locali.

La ricostruzione è finora sommaria ma stando alle prime indicazioni i due si sarebbero conosciuti di vista in queste settimane e non appena ne ha avuto l'occasione l'avrebbe accalappiata eall'interno della sua casa, dove si sarebbe consumata la violenza. Ancora non è stato reso noto se con lei ci fosse anche il fratello più piccolo ed essendo la vittima minorenne i dettagli vengono forniti inmaniera molto contingentata.