L'orrore senza fine: su Telegram è caccia al video dello stupro di Palermo

Le indagini proseguono, gli interrogatori entrano nel vivo ma intanto l'interesse morboso delle persone ha portato alla creazione di canali Telegram per lo scambio del video dello stupro dello scorso 7 luglio. C'è un gruppo con 26mila iscritti su Telegram dal titolo inquietante "Video ragazza Palermo stupro", un altro con 17mila contatti iscritti. Sulla piattaforma di messaggistica si trova di tutto, un altro canale di 60mila iscritti "Video Palermo ragazza" c'è il link con il video completo e una procedura per iscriversi al canale. "Chi ha il video di Palermo? Scambio bene" . E ancora: "Qualcuno ha il video dello stupro di Palermo dei sette ragazzi?" , oppure: "Nessuno ha il video di quello che è successo al Foro Italico di Palermo?" . Su Telegram è caccia al video della violenza sessuale di gruppo che era sul telefono cellulare di alcuni dei sette ragazzi arrestati per stupro. Altri canali come con le parole chiavi come "Palermo", "stupro" e "video" raccolgono oltre 21mila iscritti. In rete diverse persone chiedono di potere visionare il video finito nei cellulari dei giovani arrestati. In un altro video si promette che "sarà l'unico canale vero dove uscirà il video" . Non si sa se qualcuno è riuscito ad averlo prima dell'arresto dei sette ragazzi, tre sono stati arrestati ai primi di agosto e gli altro quattro venerdì scorso.

Le immagini che inchiodano i ragazzi

Angelo Flores aveva ripreso i propri sei amici mentre stupravano la diciannovenne. Interrogato, aveva fatto i nomi dei complici, cercando però di minimizzare le proprie responsabilità: resta in carcere. Gabriele Di Trapani aveva risposto davanti al tribunale del riesame e non, in precedenza, al Gip; aveva sostenuto che era stata la vittima a volere far sesso: resta in carcere. È così che i primi due dei sette arrestati di Palermo si sono visti respingere l'istanza di remissione in libertà. Le motivazioni del Riesame non sono ancora note ma la decisione è arrivata nel giro di pochi giorni da quando si sono tenute le udienze; nel caso di Di Trapani, nel giro di poche ore, perché l'udienza si era tenuta stamattina. L'unico uscito dalla cella, per andare in comunità, è R.P., che il 7 luglio, giorno della violenza, era ancora minorenne e ora ha compiuto 18 anni: anche lui aveva fatto alcune ammissioni, ma non troppe scaricando la colpa sulla vittima e dichiarando che era consenziente. Il Gip del tribunale minorile, Alessandra Puglisi, ha accolto l'istanza di revoca della misura cautelare. La Procura, diretta da Claudia Caramanna, farà ricorso al tribunale del riesame, in sede di appello.

Gli smartphone spariti