SuperEnalotto: tre vincite da 61mila euro e il clochard Gianluigi riscuoterà il premio

La storia di Gianluigi, il clochard che al momento della vincita al SuperEnalotto era sprovvisto di tessera sanitaria e codice fiscale valido, documenti indispensabili secondo il regolamento di gioco per riscuotere il premio, ha appassionato l’Italia intera, si è conclusa finalmente con un felice epilogo. L’Ufficio Premi di Sisal rende noto, infatti, che il bonifico è stato eseguito e che Gianluigi, ribattezzato affettuosamente “Cassano”, dalla sua città d’adozione Senigallia, per il marcato accento pugliese, entro lunedì 27 novembre riceverà l’accredito dell’importo vinto.

La vincita SuperEnalotto da 37.045,00 euro, realizzata presso il punto di Vendita Sisal Tabaccheria Severi, situato in via dei Portici Ercolani, 72 a Senigallia (AN), è stata conseguita centrando un punto 4 SuperStar con una giocata da 1,50 euro, durante il concorso n° 143 di martedì 24 ottobre 2023. La combinazione vincente è stata: 8, 18, 41, 54, 75, 79, numero Jolly 42, numero SuperStar 8.

LA FORTUNA BACIA CAVALLINO-TRE PORTI, POLIGNANO E REGGIO EMILIA

Dopo la vincita da 85,1 milioni di euro centrata a Rovigo il 16 novembre, si nasconde il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 159 di giovedì 23 novembre, con il Jackpot che arriva a 21.6 milioni di euro in palio per il concorso di stasera, venerdì 24 novembre 2023. Festeggiano però tre fortunati vincitori che hanno centrato 1 Punto 5 da 61.460,59 euro a Cavallino-Treporti, Polignano a Mare e Reggio Emilia.

Nella località veneta la schiedina vincente vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Edicola Cartoleria situato in via Equilia, 7. In quella pugliese la giocata vincente presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Laghezza, in via Sarnelli, 293. Nella città emiliana al punto di vendita Sisal Tabacchi Panciroli, in via Panciroli, 21A. Combinazione vincente: 1, 37, 61, 68, 71, 83, J 52, SS 25.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 21 novembre ha assegnato ben 358.186 vincite. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.