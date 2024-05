SuperEnalotto, il Jackpot vola a 100 milioni di euro

Il Jackpot del SuperEnalotto vola in alto e raggiunge quota 100 milioni di euro, un montepremi davvero da sogno che entra nella classifica delle 10 vincite più alte nella storia. Dal 1997 – anno di nascita del gioco, oggi gestito in concessione da Sisal, fino a oggi quasi tutte le regioni italiane sono state teatro di almeno una vincita fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige, la Valle d’Aosta e il Molise. Tutte godono infatti del “primato” di non essere ancora state baciate dalla fortuna.

Un altro primato, però, si è registrato sul canale online dove il SuperEnalotto, rimasto da sempre fedele a sé stesso, continua ad appassionare sempre più generazioni e utenti. Ed è così che il 25 marzo 2023 è stato vinto, per la prima volta online sul sito Sisal.it, un Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro.

La Campania è invece detentrice del record di Jackpot vinti: ben 19 di cui 14 tutti concentrati nella provincia di Napoli. Segue il Lazio con 16 vittorie, di cui 13 registrate nella sola provincia di Roma dove l’ultima risale al 2012. Chiude invece la Top 3 delle regioni più fortunate d’Italia l’Emilia-Romagna con 13 Jackpot vinti e ripartiti in quasi tutte le province con in testa la zona di Bologna: ben 5 vincite. Ben posizionate la Puglia e il Veneto con 10 Jackpot vinti, dove tra l’altro proprio a Rovigo è stato centrato l’ultimo Jackpot, il 16 novembre 2023 per un valore di 85,1 milioni di euro, la Toscana con 9, il Piemonte, la Lombardia e le Isole con 7 e la Calabria con 6.

Basilicata e Liguria sono, invece, le uniche due regioni dove, in questi 26 anni di storia, è stato vinto un solo Jackpot, rispettivamente: 1.786.402,98 euro l’11 novembre 2000 a Marsicovetere (Potenza) e 67.218.272,1 euro, il 28 gennaio 2020 ad Arcola (La Spezia). In testa rispetto alla Basilicata e alla Liguria, c’è l’Abruzzo con 4 vittorie, il Friuli-Venezia Giulia con 3, Umbria e Marche con solo 2 Jackpot assegnati per ciascuna regione.

