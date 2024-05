SuperEnalotto, vince 128 mila euro e riscuote grazie a una telefonata

Aveva ancora solo pochi giorni per riscuotere la vincita da oltre 128 mila euro realizzata nel concorso del SuperEnalotto di venerdì 2 febbraio e se non lo faceva tutto sarebbe svanito nel nulla ma, a ridosso della scadenza, il vincitore della provincia di Frosinone si è presentato per la riscossione.

Tanto, forse troppo tempo, era passato da quel venerdì baciato dalla fortuna e c’era il rischio che, come spesso accade, preso dai mille impegni quotidiani e dalle responsabilità, si dimentichi semplicemente e banalmente di controllare i numeri estratti. Proprio come racconta Cimario, il nome di fantasia scelto dal vincitore, un pensionato che si gode i nipoti d’estate e si dedica ai suoi hobby ma che, soprattutto avrebbe tanta voglia di fare qualche viaggio in più, quelli che avrebbe voluto realizzare con la moglie e i figli e che oggi vorrebbe godere anche insieme ai nipoti.

“Sognavo di avere il tempo di qualità, un tempo che serve a divertirsi e a godere degli affetti e di cui spesso si può disporre solo quando si è anziani. E i soldi aiutano a realizzare i sogni - dice Cimario -. Quando pensi alla fortuna pensi di trovare 10 euro nella tasca di un vecchio pantalone e ti senti già felice. Quello che non puoi prevedere, come nel mio caso, è che sia ostinata e abbia fatto di tutto per raggiungermi… con sms, mail, notifiche personalizzate sulla app, fino alla inaspettata chiamata di Sisal che è stata decisiva…”.

Cimario precisa che gioca solo online e solo il venerdì, da quando lo scorso anno è stata istituita la quarta estrazione a favore degli alluvionati dell’Emilia Romagna. E anche stavolta ha scelto numeri casuali: 2, 35, 38, 44, 68, 83, J 50, SS 73 perché, aggiunge “se la fortuna decide di baciarti, sa dove trovarti e come raggiungerti”.

Il vincitore infatti non aveva controllato con attenzione i numeri. Una distrazione compensata da Sisal che ha provveduto a contattarlo tramite il processo di verifica delle vincite online non riscosse, un servizio possibile solo per i giocatori online che, tracciati tramite i dati di inserimento per l’apertura del conto gioco, oltre ai classici vantaggi del giocare online, possono godere anche di un servizio davvero esclusivo. Una volta appreso della vincita la sua emozione è stata fortissima e ha subito condiviso la notizia con moglie e figli e insieme hanno festeggiato.

“Continuerò a giocare per il divertimento di un momento spensierato - aggiunge Cimario -. L’importante è sorridere alla vita e accontentarsi di quello che si ha. E io ho ricevuto tanto, non solo dalla vincita ma soprattutto dall’attenzione che Sisal mi ha riservato.

Un momento indimenticabile e intriso di emozioni vere”.