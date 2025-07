SuperEnalotto, vinti quasi 500mila euro e il Jackpot arriva a 32,2 milioni

Raggiunge quota 32,2 milioni di euro il Jackpot in palio nell’estrazione del Superenalotto per il concorso domani sera giovedì 31 luglio 2025 perché il “6” contntinua a nascondersi.

In attesa del “colpo grosso” che però chi festeggia perché ha centrato 1 Punto 5+1 da 499.088,69 euro. La giocata vincente - da 1,5 euro - è stata realizzata a Certaldo (Firenze) presso il punto di vendita Sisal Edicola situato in Via F.lli Cervi.

Coombinazione vincente: 13 – 27 – 31 – 60 – 65 – 75– J 39 – SS 69. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 29 luglio ha assegnato 329.465 vincite.Tutte le informazioni per le modalità di riscossione su https://www.superenalotto.it/