"Temevo di morire, si eccitavano per la mia angoscia". Il racconto dell'inglese molestata a piazza Duomo

Capodanno in piazza Duomo a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

" Ho lottato per liberarmi e loro se la godevano e si eccitavano per la mia angoscia ". È così che una 19enne inglese ha raccontato le molestie subite la notte di Capodanno a Milano in piazza del Duomo. Ha affidato le sue parole al Daily Mail e già nei prossimi giorni potrebbe essere ascoltata dalle autorità italiane. La procura di Milano ha già avanzato una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per raccogliere ufficialmente la sua testimonianza. " Ci hanno lanciato un liquido sconosciuto che ci ha irritato naso e occhi e sentivamo che non riuscivamo a respirare ", ha detto ancora la ragazza, ricostruendo quei momenti terribili.

Imogen ha raccontato di essere stata " Afferrata e tirata da sconosciuti che mi tenevano braccia e mani " e poi, ha proseguito, " ogni uomo che passava, una quarantina in tutto, cercava di palparmi in qualche modo, di sollevarmi il vestito, di separarmi dai miei amici o di picchiarmi ". Quando uno degli aggressori ha parlato di "violentarla" e a quel punto ha sentito che stava " lottando per la sopravvivenza ".

uomini che la palpavano ridendo

La studentessa si trovava in Italia insieme ad alcuni amici e proprio in quella bolgia ha individuato anche un'altra donna, un'inglese, in difficoltà a causa delle molestie molestata da parte di "" ed è riuscita a liberarla, ma poi gli aggressori se la sono presa con lei.

Articolo in aggiornamento